Annonce d'un partenariat avec Les Produits du Québec et le Salon des métiers d'art du Québec

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La 68e édition du Salon des métiers d'art du Québec de Montréal (SMAQ), présentée par TVA, ouvre ses portes aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal. Jusqu'au 22 décembre, près de 200 exposant.e.s accueillent les visiteur.euse.s pour LA sortie incontournable des Fêtes, placée sous le thème « Savoir-faire / Faire-savoir ». L'ouverture officielle est également l'occasion de dévoiler un partenariat historique entre Les Produits du Québec et le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), soulignant leur engagement commun envers le talent des artisan.e.s d'ici.

Des visuels sont disponibles ici .

Un partenariat historique

Les Produits du Québec, organisme soutenu par le gouvernement du Québec et dédié à la reconnaissance et au soutien des produits locaux, et le Conseil des métiers d'art du Québec s'unissent pour une initiative majeure. Désormais, les membres du CMAQ pourront obtenir la marque de certification « Fabriqué au Québec », en plus de celle du CMAQ, grâce à un processus d'adhésion simplifié. Cette démarche leur offrira un accès à deux marques de certification puissantes, conçues pour appuyer leur commercialisation et mettre en valeur leur savoir-faire local.

Le partenariat se déroulera en deux phases. La première, qui s'est étendue d'octobre à décembre 2024, permet uniquement aux exposant.e.s du Salon des métiers d'art de profiter de cette opportunité. La seconde phase, à partir d'avril 2025, élargira l'accès à l'ensemble des artisan.e.s membres du CMAQ.

« Cette collaboration vise à simplifier le quotidien de nos artisan.e.s en leur offrant une vitrine renforcée grâce à ce sceau, qui deviendra un repère essentiel pour les consommateur.trice.s en quête de créations locales et authentiques. Nous souhaitons ainsi encourager l'achat local et permettre au savoir-faire québécois de rayonner comme jamais auparavant. », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme au Gouvernement du Québec.

« Cette annonce, qui coïncide avec l'ouverture du Salon, nous permet d'envisager l'avenir avec ambition. Notre mission a toujours été de célébrer les producteur.trice.s locaux.ales, les artisan.e.s et de mettre en valeur leur contribution essentielle à notre histoire. Grâce à ce partenariat, le CMAQ et Les Produits du Québec conjuguent leurs efforts pour consolider notre mission et en maximiser les retombées positives pour la société. », ajoute Marc Douesnard, président du Conseil d'administration du Conseil des métiers d'art du Québec.

« Ce partenariat marque une étape importante dans notre mission de simplifier le choix pour les consommateur.trice.s en quête de produits québécois non alimentaires. En unissant nos forces avec le Conseil des métiers d'art du Québec, nous renforçons non seulement notre soutien aux artisan.e.s d'ici, mais nous facilitons aussi l'identification des créations locales grâce à ce double sceau. Ainsi, nous proposons aux Québécois.e.s des repères clairs qui inspirent une consommation alignée avec leurs valeurs », déclare Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

Un Salon des métiers d'art sous le signe de la nouveauté

Cette année, le Salon des métiers d'art du Québec se renouvelle avec une énergie dynamique, accueillant de nombreux talents qui exposent leurs créations pour la première fois, aux côtés des artisan.e.s confirmé.e.s des éditions précédentes.

Les porte-paroles du SMAQ, l'animateur et comédien Christian Bégin ainsi que la journaliste et chroniqueuse mode Lolitta Dandoy sont de retour pour mettre en lumière le talent et la passion des créateur.rice.s locaux. Ils seront accompagnés de précieux ambassadeur.rice.s des métiers d'art: la céramiste Marilyn Champagne de l'Atelier Champagne, le chocolatier Vincent Coja d'Allo Simonne, l'artiste verrière Karine Foisy de Veille sur toi et le maroquinier Philippe Tissier de Cuir Philamain.

« Cette période de l'année me rend toujours fébrile. Chacune de mes visites au Salon des métiers d'art me rappelle à quel point je suis un amoureux des créations d'ici et du talent de nos artisan.e.s québécois.es. C'est avec un bonheur renouvelé que je vous convie cette année à venir nous rendre visite et à profiter de la programmation qui vous attend. » Christian Bégin, porte-parole du Salon des métiers d'art de Montréal depuis sept ans déjà.

De son côté, Lolitta Dandoy se dit ravie que le SMAQ soit le lieu parfait pour adopter une mode éco-responsable, une valeur qui lui tient à cœur. Comme elle le souligne : « Le Salon des métiers d'art est l'endroit idéal pour allier style et respect de l'environnement. C'est une occasion unique de découvrir des créateur.trice.s qui partagent cette vision et de s'engager dans une consommation plus responsable, en soutenant des artisan.e.s qui privilégient des pratiques durables.»

Une variété de goûts

Le pavillon des Saveurs, un espace gourmand où les visiteur.se.s sont invité.e.s à découvrir les trésors gustatifs des artisan.e.s de notre région, présentés par ceux.celles qui les cultivent, les transforment et les subliment.

Dans l'espace dédié à l'architecture et au patrimoine, les visiteur.se.s partent à la rencontre des expert.e.s du patrimoine bâti - tailleur.se.s de pierre, forgeron.ne.s d'art et autres artisan.e.s spécialisé.e.s - qui démontrent leur talent en restauration et en conservation patrimoniale.

Pour la seconde année, le Salon met à l'honneur, le temps des deux fins de semaine, les Artisans Récupérateurs, des artisan.e.s passionné.e.s qui transforment, réinventent et subliment l'existant pour créer des pièces uniques et durables.

Trois expositions

Chaque année, le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ) met en lumière le talent exceptionnel des artisan.e.s professionnel.le.s à travers plusieurs expositions, dont plusieurs œuvres témoignent cette année du travail du verre.

D'une part, l'exposition D'un océan aux autres, organisée conjointement avec la Fédération canadienne des métiers d'art et sous le commissariat de l'artiste Michael Patten, rassemble des pièces sélectionnées avec soin par les conseils de métiers d'art de chaque province et territoire, qui illustrent le dialogue, la richesse et la diversité des métiers d'art à travers le Canada.

Le CMAQ est également honoré de remettre le Prix Hommage 2024 à Michèle Lapointe, artiste du verre et ambassadrice de son savoir-faire. Reconnue au Québec et à l'international, Michèle Lapointe s'illustre par une pratique innovante et des créations uniques, ainsi que par son implication au sein de l'Espace VERRE, école-atelier pionnière dans le domaine. Figure de proue du verre d'art contemporain et nommée Compagne à l'Ordre des arts et des lettres du Québec en 2023, elle se distingue par l'originalité et la complexité de ses œuvres. Les visiteur.se.s du Salon découvriront à travers ses pièces son travail de pionnière dans l'intégration de la photographie dans le verre et le soutien électronique, marquant ainsi l'évolution de cet art.

Le Salon des métiers d'art du Québec a enfin l'honneur de présenter une sélection de pièces de l'exposition ÉCLOSION, une collection inspirante issue de l'exposition présentée récemment à la galerie Art Mûr, par le CMAQ et les 8 écoles-ateliers de Montréal. Ces œuvres, choisies avec soin, mettent en lumière l'innovation et la créativité de la relève en métiers d'art, offrant aux visiteur.se.s un aperçu privilégié de la recherche, l'innovation et le développement du domaine.

Grand concours "COUP DE CŒUR DU PUBLIC"

Lancé à l'occasion du Salon des métiers d'art du Québec à Québec (PAQ 2024), ce nouveau concours invite les visiteur.se.s à voter pour leur artisan.e préféré.e pendant les 10 jours de l'événement.

Un tirage sera effectué parmi les bulletins de participation, offrant la chance de remporter plusieurs prix, dont une nuitée au prestigieux Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal, une carte-cadeau chez MVT+ , une clinique de massothérapie et un forfait découverte « 2 concerts » pendant la prochaine édition du Festival FIKA(S) .

Un comptoir d'emballage au profit de Rêves d'Enfants

Cette année, confiez vos achats aux bénévoles de Rêves d'enfants Canada qui vous proposent un emballage soigné.

Rêves d'enfants Canada travaille avec des communautés partout au pays pour permettre aux enfants gravement malades de réaliser leur rêve le plus cher.

Une invitation à explorer leur démarche éco-responsable, leurs techniques innovantes et leur vision de la création circulaire.

Expérience améliorée pour les visiteur.se.s

Cette année, le SMAQ offre aux visiteur.se.s avec RECHARGES - un fournisseur de stations de recharge portables et innovantes -de rester connecté.e.s lors de leur visite au Salon grâce à des solutions de recharge pratiques, en libre-service, qui réduisent la dépendance aux points de charge fixes et rendent l'accès à l'énergie simple et accessible; deux stations libre-service seront proposées sur le SMAQ 2024

Nouveauté: des passeports pour venir autant de fois que vous le souhaitez

Cette année, le Salon des métiers d'art du Québec vous propose des passeports individuels (au coût de 15$) et famille (25$ pour deux adultes avec enfants de moins de 18 ans) qui vous permettent de revenir autant de fois que souhaité au SMAQ 2024 !

Des billets à l'unité sont aussi disponibles.

Pour acheter des billets et connaître l'horaire du SMAQ : MATIERES.CA

