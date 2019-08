Annonce d'investissement au PSOC : un répit pour les groupes, mais…

MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre McCann a annoncé aujourd'hui que les groupes d'action communautaire montréalais financés au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) se partageront 6,1 millions$ des 35 millions annoncés au budget provincial de mars dernier. Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) se réjouit de cet argent supplémentaire pour soutenir la mission des groupes en santé et services sociaux, soit des centres de femmes, des maisons de jeunes, des banques alimentaires, des groupes pour aînées, pour les personnes issues de la diversité et beaucoup d'autres encore.

Ces 6,1 millions s'ajoutent aux 124 millions prévus. Il s'agit d'une augmentation de 4,8 %. Le RIOCM tient à rappeler que ce montant correspond à 10 % des nouveaux investissements réclamés par les organismes communautaires autonomes de la région. Les 528 groupes accrédités au PSOC ont besoin d'un total de 188 millions du programme pour répondre aux besoins de leurs membres et de la population.

Avec les coupes dans les services publics effectuées par l'ancien gouvernement, les organismes communautaires ont dû faire face à une croissance des demandes d'aide de la part de la population. « Cet argent permettra aux groupes de respirer un peu, mais il faudra rapidement d'autres investissements pour pleinement leur permettre de remplir leur mission, qui en est une de justice sociale et de participation démocratique à la société » selon Marie-Andrée Painchaud, coordonnatrice du regroupement.

Les impacts du sous-financement des organismes communautaires se répercutent notamment par des diminutions d'activités, des difficultés à trouver des locaux adéquats pour offrir des activités, des conditions salariales précaires et l'épuisement du personnel. Le RIOCM espère donc que cette annonce soit le signe d'une ouverture de la Coalition avenir Québec à entamer un véritable rattrapage financier dans les programmes de financement à la mission.

Le RIOCM envisage favorablement sa participation aux travaux entourant la répartition de cet argent entre les groupes, en collaboration avec les regroupements communautaires sectoriels et le CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal.

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal réunit plus de 300 organismes communautaires de la région métropolitaine, œuvrant en santé et services sociaux, famille, immigration et défense collective des droits.

À l'instar des autres tables régionales de chacune des régions administratives du Québec, le RIOCM est voué à la représentation des organismes communautaires auprès des différents paliers gouvernementaux et administratifs tout en défendant les principes et valeurs propres au mouvement communautaire autonome.

