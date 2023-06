LONDON, le 28 juin 2023 /CNW/ - GSK plc (LSE: GSK) (NYSE: GSK) et BELLUS Santé inc. (TSX: BLU) (NASDAQ: BLU) ont annoncé aujourd'hui que GSK a mené à terme l'acquisition de BELLUS, société biopharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de toux chronique réfractaire, dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« Arrangement »). L'Arrangement a été approuvé par les actionnaires de BELLUS le 16 juin 2023.

Comme il a été annoncé précédemment, l'acquisition de BELLUS comprend le camlipixant, le meilleur candidat potentiel de la catégorie des antagonistes très sélectifs des récepteurs P2X3 qui est actuellement en phase III de développement pour le traitement de première intention des patients adultes atteints de toux chronique réfractaire.

Dans le cadre de la clôture de l'Arrangement, BELLUS a également annoncé l'annulation de son assemblée annuelle des actionnaires, qui devait avoir lieu le 30 juin 2023.

Luke Miels, directeur commercial de GSK, a déclaré : « L'acquisition de BELLUS est hautement synergique avec l'expertise de GSK en médicaments respiratoires et permettra de tirer profit des capacités de pointe de GSK en recherche et développement, en fabrication et en commercialisation. Nous nous consacrons maintenant à l'avancement du camlipixant dans les essais de phase III pour offrir le plus tôt possible une option thérapeutique aux patients atteints de toux chronique réfractaire. »

Après l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation et le lancement prévus du camlipixant, l'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté à compter de 2027 et pourrait permettre de réaliser des ventes importantes jusqu'en 2031 et au-delà.

Questions financières

À la réalisation de l'Arrangement, GSK a acquis toutes les actions ordinaires en circulation de BELLUS pour la somme en espèces de 14,75 $ US par action ordinaire, ce qui représente une valorisation des capitaux propres de 2,0 milliards de dollars américains (1,6 milliard de livres sterling/2,6 milliards de dollars canadiens). Le prix par action représente une prime d'environ 103 % par rapport au cours de clôture des actions de BELLUS le 17 avril 2023 et une prime d'environ 101 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de BELLUS sur les 30 jours de bourse précédant le 17 avril 2023.

À propos de la toux chronique réfractaire

On estime que 28 millions de patients souffrent de toux chronique, parmi lesquels 10 millions de patients dans le monde et 6 millions de patients aux États-Unis et dans l'Union européenne souffrent de toux chronique réfractaire depuis plus d'un an1. La toux chronique réfractaire est une toux persistante présente depuis plus de huit semaines qui ne répond pas au traitement des affections sous-jacentes ou qui est par ailleurs inexpliquée2. La toux chronique réfractaire a une incidence significative sur la qualité de vie, certains patients souffrant de dépression (53 %), d'incontinence urinaire (environ 50 %), de douleurs, de fractures des côtes, d'un retrait social et de la perte de sommeil. À l'heure actuelle, il n'y a aucun médicament approuvé pour la toux chronique réfractaire aux États-Unis et dans l'Union européenne.

À propos du camlipixant

Le camlipixant est un antagoniste des récepteurs P2X3 expérimental administré par voie orale deux fois par jour pour le traitement de la toux chronique réfractaire qui est actuellement évalué dans le cadre du programme de développement clinique CALM de phase III. Étant donné le besoin de nouveaux médicaments efficaces contre la toux chronique réfractaire, le camlipixant pourrait représenter une avancée majeure dans le traitement de cette affection.

À l'heure actuelle, le camlipixant n'est approuvé nulle part dans le monde.

À propos de BELLUS

BELLUS est une société biopharmaceutique qui mène des essais à un stade avancé et se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de toux persistante.

À propos de GSK dans le domaine respiratoire

Depuis plus de 50 ans, GSK ouvre la voie en développant des médicaments qui font progresser la gestion de l'asthme et de la MPOC, du lancement en 1969 du premier bêta-agoniste à action brève sélectif au monde jusqu'au lancement de six traitements en cinq ans pour créer la plus importante gamme de produits respiratoires du secteur à l'heure actuelle.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.com.

Questions concernant GSK





Médias : Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (Londres)

Sarah Clements +44 (0) 20 8047 5502 (Londres)

Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Washington, D.C.)

Lyndsay Meyer +1 202 302 4595 (Washington, D.C.)







Relations avec les investisseurs : Nick Stone +44 (0) 7717 618834 (Londres)

James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londres)

Mick Readey +44 (0) 7990 339653 (Londres)

Josh Williams +44 (0) 7385 415719 (Londres)

Camilla Campbell +44 (0) 7803 050238 (Londres)

Steph Mountifield +44 (0) 7796 707505 (Londres)

Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Philadelphie)

Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Philadelphie) Questions concernant BELLUS







Ramzi Benamar [email protected]



Mise en garde concernant les déclarations prospectives

GSK prévient les investisseurs que les déclarations prospectives ou projections faites par GSK, y compris celles faites dans la présente annonce, sont assujetties à des risques et à des incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus. Ces facteurs comprennent, entre autres, ceux décrits sous la rubrique 3.D, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 20-F de la société pour 2022 et dans les résultats du premier trimestre pour 2023, ainsi que les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Déclaration selon les règles du système d'alerte

Dans le cadre de l'arrangement susmentionné, 14934792 Canada Inc., filiale en propriété exclusive de GSK et acquéreur pour les besoins de l'arrangement, a déposé une déclaration de BELLUS selon les règles du système d'alerte sous le profil de BELLUS sur SEDAR. On peut obtenir la déclaration selon le système d'alerte en communiquant avec Alison Pozzobon au 1-855-593-6274. L'adresse de 14934792 Canada Inc. est le 100 Milverton Drive, Suite 800, Mississauga (Ontario) L5R 4H1, et celle de BELLUS, le 275, boul. Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7.

Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles :

No 3888792

Siège social :

980 Great West Road

Brentford, Middlesex

Royaume-Uni

TW8 9GS

Références 1 Song et al. The global epidemiology of chronic cough in adults: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2015; 45: 1479-1481. 2 Meltzer et al. Prevalence and Burden of Chronic Cough in the United States. J of Allergy Clin Immunol Pract. 2021; 9:4037-44. 3 Dicpinigaitis et al. Prevalence of Depressive Symptoms Among Patients With Chronic Cough. CHEST. 2006; 130 (6): 1839 - 43. 4 Chamberlain et al. The impact of chronic cough: a cross-sectional European survey. Lung. 2015 Jun;193(3):401-8.

SOURCE BELLUS Santé inc.