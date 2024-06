ANNEXAIR INVESTIT $30 MILLIONS POUR SON EXPANSION

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - C'est avec grande fierté que le propriétaire de l'entreprise Annexair, M. François Lemieux, annonce un investissement significatif de 30 millions de dollars pour l'expansion de ses installations situées à Saint-Germain-de-Grantham.

Cet investissement sera principalement dédié à l'extension du bâtiment, en y ajoutant une superficie de 14 000 m2 (150 000 pi2) supplémentaire, ainsi que pour l'achat de nouveaux équipements à la pointe de la technologie. L'entreprise prévoit débuter les travaux très bientôt avec une date de fin prévue en juin 2025. Une fois achevée, l'usine occupera une superficie totale de 46 500 m2 (500 000 pi2) et comptera ainsi parmi les plus grands bâtiments industriels du Québec.

Depuis son déménagement à Saint-Germain-de-Grantham en 2019, Annexair connaît une croissance remarquée sur le marché américain et s'affirme une fois de plus comme la solution en ventilation grâce à l'avancement de technologies qu'elle a su développer. « Notre carnet de commandes est très bien rempli et nous ne voyons aucun signe de ralentissement dans notre marché malgré les remous économiques que l'on peut voir ici au Québec. Par cet investissement stratégique, nous augmenterons notre capacité de production afin de répondre à la forte demande toujours grandissante, » déclare François Lemieux.

Aujourd'hui, l'entreprise compte 425 employés répartis sur ses 4 sites industriels de la région. François Lemieux ajoute : « C'est un peu incroyable ce que nous vivons, nous venons tout juste de déménager ici à notre nouvelle usine de Saint-Germain et devons déjà ressortir les pelles mécaniques et casques de construction. Cette année nous allons produire pour près de 140 M$ de systèmes HVAC et devons déjà nous préparer à produire pour près de 200 M$ en 2026. Depuis 3 ans les choses évoluent très vite, nous devons être très habiles et nous entourer des meilleures personnes qui soient ».

Rappelons qu'Annexair est reconnu comme un leader dans la fabrication de systèmes de ventilation de très haute qualité, offrant des performances énergétiques exceptionnelles tout en étant un modèle d'écoresponsabilité dans ses méthodes de production. Fait remarquable, Annexair est une des rares entreprises québécoises qui exporte ses produits à hauteur de 99,5 % aux États-Unis.

« Malgré les retards liés à la pandémie, notre innovation lancée en 2020, soit la fabrication de caissons en biocomposite à base de bouteilles de plastique recyclées, continue de croître conformément à nos attentes », souligne M. Lemieux. La production réutilise actuellement 600 000 bouteilles par mois et devrait atteindre les 2 millions par mois en décembre de cette année. L'entreprise prévoit réutiliser 25 millions de bouteilles de plastique pour l'an 2025 et 35 millions pour l'année 2026.

Tout comme le bâtiment actuel, l'extension de l'usine sera conçue pour créer un environnement de travail axé sur le bien-être des employés, avec des installations ultrapropres, un environnement climatisé, une abondance de lumière naturelle grâce à de larges surfaces vitrées et de nombreux puits de lumière.

Des prêts financiers d'Investissement Québec (IQ) de 3,44 M$ en plus d'un second prêt de Développement Économique Canada (DEC) de 1,5 M$ ont été octroyés à Annexair pour ce projet. Ces 2 prêts seront remboursables à 100 % par Annexair.

Les retombées prévues seront la création de quelques emplois en plus d'un montant évalué à $100 000 dollars de taxes annuelles supplémentaires pour la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. Des délais pour l'obtention du permis de construction par la municipalité ont retardé légèrement le début des travaux de construction.

À propos d'Annexair

Fondée en 1997 à Drummondville, Annexair est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de ventilation à haute efficacité énergétique pour les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. Elle offre des solutions sur mesure intégrant diverses technologies de récupération d'énergie adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Annexair se distingue par sa grande flexibilité en ingénierie, ses méthodes avancées en fabrication et par les caractéristiques écoresponsables de ses produits. Annexair est principalement active sur le marché des bâtiments LEED du côté américain en plus de desservir des noms prestigieux tels que Facebook, Google, Amazon, la NASA, Ford, Boeing et l'armée américaine pour ne nommer que ceux-ci.

