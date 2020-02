Annexair dévoile la toute première unité de ventilation en Biocomposite sur le marché du HVAC

Le fournisseur canadien recycle des bouteilles d'eau en plastique pour

promouvoir la climatisation durable



ORLANDO, FL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que Annexair, une entreprise spécialisée dans la conception et la construction d'équipements de traitement d'air dédiés aux établissements commerciaux, dévoile un tout nouveau système de ventilation écoresponsable: une centrale d'air faite de matériaux en Biocomposite assemblés à partir de bouteilles d'eau en plastique recyclées.

Dévoilée à l'occasion de l'Expo AHR à Orlando, en Floride, cette unité en Biocomposite sera vendue à un prix compétitif sur le marché du HVAC. Judicieusement conçu à l'interne après sept ans de recherche et développement (R&D), ce nouveau produit offrira de nombreux bénéfices à tous les propriétaires d'édifices commerciaux soucieux

de l'environnement :

Son utilisation devrait réduire d'environ 85% le taux de gaz à effet de serre normalement produit par les unités en acier;

Ce nouveau caisson en Biocomposite ne nécessite aucune pièce de métal, en plus d'être 100% recyclable et bénéfique pour l'environnement;

La résine de Biocomposite est résistante au feu, sans impact environnemental ou sur la santé humaine;

Le caisson en Biocomposite est moins énergivore, durable et complètement résistant à la corrosion et la rouille;

Dû à la diminution de son poids d'entre 50% à 60%, le caisson est plus léger pour les structures d'édifices ainsi que pour son transport;

Une durabilité générale de 50 à 60 ans, et même plus si bien entretenu.

« L'année 2020 est une année charnière pour l'équipe d'Annexair et aussi pour le reste de notre industrie », a déclaré M. François Lemieux, président de Annexair. « Nous ne pouvons plus ignorer les effets dévastateurs des changements climatiques, c'est pourquoi nous croyons en un modèle d'affaires renouvelé qui pourra répondre aux exigences du marché nord-américain ».

D'ici 1 an, les experts d'Annexair estiment pouvoir récupérer environ 30 millions de bouteilles de plastique recyclées pour l'assemblage de leurs unités. Afin de respecter leurs objectifs d'affaires en termes de durabilité, Annexair cessera également la production de ses unités HVAC fabriquées à base d'acier en 2021. La nouvelle unité, produite au Canada, à Drummondville, sera disponible dès août 2020.

À propos d'Annexair

Fondée en 1998 à Drummondville, Annexair est une entreprise manufacturière québécoise spécialisée dans la conception et la construction d'équipements de traitement d'air pour les établissements commerciaux. Ses unités de ventilation HVAC incorporent des technologies de récupération d'énergie et d'air pour répondre aux besoins d'une société plus écoresponsable. Annexair est membre du Pacte Mondial des Nations-Unies et s'engage à développer et maintenir de nouveaux processus industriels écoresponsables. Annexair a bâti sa réputation sur l'innovation et la satisfaction du client. Afin de pouvoir intégrer ses nouvelles opérations manufacturières, l'entreprise investit présentement dans une nouvelle usine ultramoderne de 300 000 pieds carrés à Saint-Germain-de-Grantham, un projet évalué à plus de 40 millions de dollars. Annexair compte de grandes entreprises américaines parmi ses clients, notamment Facebook, Google, Marriott International, l'Université Harvard, la NASA, le Stade AT&T des Cowboys de Dallas et de nombreuses bases des Forces armées américaines.

