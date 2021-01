Année record : La guignolée des médias 2020 a recueilli plus de 4 millions $ dans tout le Québec

Une centaine d'organismes bénéficieront de cette somme récoltée dans un contexte unique

MONTRÉAL, le 4 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La guignolée des médias a récolté un record de 4 052 067 $ pour sa 20e édition, tenue du 24 novembre au 31 décembre 2020. Un tel montant est inespéré dans des circonstances ayant empêché la tenue de sa traditionnelle collecte de rue. Il surpasse le sommet de 3,6 millions $ atteint en 2019.

Ce résultat témoigne des efforts exceptionnels déployés par l'ensemble des médias pour compenser le report de l'événement extérieur à 2021. Ils se sont mobilisés avec une énergie hors du commun afin de susciter des dons au bénéfice de plus d'une centaine d'organismes de partout au Québec.

Des Amis omniprésents…

Plus que jamais, nos précieux Amis ont affiché un dynamisme remarquable pour faire de cette édition une réussite inattendue en dépit des contraintes. Année après année, avec leurs équipes respectives, Jean Coutu (depuis 2001), Maxi et Provigo (depuis 2010), et Via Capitale (depuis 2015) sont au rendez-vous, aux côtés des plus démunis. En 2020, ils ont insufflé sur tout le Québec un élan de solidarité inestimable.

… des partenaires essentiels…

Sans oublier Desjardins et son programme Du cœur en double, offert sur la plateforme participative La Ruche. L'institution financière y a doublé les dons, procurant ainsi près de 500 000 $ à La guignolée des médias. Desjardins a aussi doublé les 100 000 premiers dollars reçus pendant la retransmission du grand spectacle télévisé Tout le monde ensemble, le 28 décembre.

… des porte-paroles dévoués…

Un immense merci à nos porte-paroles : Rita Baga, Marina Bastarache, Bob Le Chef, Brigitte Boisjoli, Mike Clay, Marie-Ève Cotton, Manal Drissi, Nicolas Duvernois, Geneviève Everell, Ingrid Falaise, Jean-Marc Généreux, Jean-Sébastien Girard, Jessica Harnois, Anik Jean, Katherine Levac, Livia Martin, Geneviève O'Gleeman, Alex Perron, Guillaume Pineault et Isabelle Racicot.

Avec engagement, ils ont multiplié les initiatives de sensibilisation dans le but de stimuler la générosité. Ces 20 personnalités ont trouvé les bons mots pour atteindre le cœur des donateurs. Ambassadeurs de notre cause, ils n'ont pas compté le temps qu'ils y ont consacré. Leur dévouement a été exemplaire.

… et des collaborateurs précieux

Merci également à l'agence TAM-TAM\TBWA pour la conception et la production de deux campagnes publicitaires en quelques mois. Elles ont donné une importante présence à la cause. Également, merci à l'agence Riposte pour un nouveau site internet qui a facilité les dons en ligne.

Les sommes pour chaque région

Voici les montants amassés dans les principales régions participantes (excluant les dons par texto et ceux récoltés chez les Amis, dont la répartition n'est pas complétée) :

Abitibi-Témiscamingue 159 813 $ Chaudière-Appalaches/Granit 84 955 $ Côte-Nord 26 424 $ Estrie/Bois-Francs 397 629 $ Gatineau 116 110 $ Lanaudière 132 135 $ Laurentides 177 338 $ Laval 138 187 $ Mauricie/Centre-du-Québec 123 969 $ Montréal 760 592 $ Rimouski 11 420 $ Rive-Sud/Montérégie 330 008 $ Saguenay -Lac-St-Jean 228 140 $ Suroit 139 996 $ Vallée du Richelieu 75 003 $ Ville de Québec 304 245 $

Cette édition anniversaire a été caractérisée par les circonstances spéciales, mais aussi parce qu'elle a exceptionnellement été la seconde collecte organisée cette année. Le printemps dernier, en réaction au début de la pandémie, une initiative d'urgence avait permis de recueillir 1,2 million $.

Parce que des milliers de Québécois et de familles d'ici seront encore frappés par la précarité l'an prochain, La guignolée des médias sera encore là pour les soutenir. C'est un rendez-vous en 2021!

À propos de La guignolée des médias

La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. Depuis sa naissance en 2001, elle a récolté au-delà de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plus de 100 organismes et de comptoirs d'aide alimentaire d'ici. L'opération est tenue pendant les Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l'exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée lors d'une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie, au printemps 2020.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

