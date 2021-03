Anne-Marie Chagnon s'associe à La Fondation Le Chaînon afin de souligner la Journée internationale des femmes

Montréal, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - La bijoutière Anne-Marie Chagnon s'associe à l'organisme Le Chaînon dans le cadre d'une vente-bénéfice qui aura lieu du 4 au 8 mars afin de venir en aide aux femmes qui se retrouvent en situation précaire au Québec. Pour chaque bijou vendu, un don sera remis à La Fondation Le Chaînon à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

« La pandémie a intensifié et multiplié les problématiques vécues par un grand nombre de femmes à travers la province et il est important pour nous de soutenir ces femmes à notre façon. La Journée internationale des femmes est l'occasion parfaite pour faire preuve de solidarité les unes envers les autres, et de célébrer notre courage, notre résilience et notre passion. »

- Anne-Marie Chagnon, fondatrice, présidente et artiste bijoutière -

À PROPOS D'ANNE-MARIE CHAGNON

Artiste multidisciplinaire, dotée d'un imaginaire foisonnant, Anne-Marie Chagnon explore la matière par instinct tout en façonnant une œuvre cohérente. Elle invente et sculpte des pièces exclusives, réunissant des matériaux où le contraste des éléments est complémentaire. Sa conviction : être soi-même, c'est remarquable. Depuis plus de vingt-cinq ans, elle a la fougue de créer chaque année deux collections inédites. Uniques et inimitables, les bijoux Anne-Marie Chagnon sont créés et fabriqués à l'atelier de Montréal, et disponibles sur les cinq continents.

www.annemariechagnon.com

À propos de l'organisme Le Chaînon :

Fondé en 1932, Le Chaînon s'est donné pour mission d'accueillir de manière inconditionnelle et sans jugement les femmes en difficulté. Lors de leur séjour, ces dernières reçoivent un hébergement sécuritaire ainsi qu'une aide et un accompagnement adaptés à leurs besoins. https://www.lechainon.org/

À propos de La Fondation Le Chaînon

La Fondation Le Chaînon se consacre exclusivement à soutenir financièrement L'Association d'entraide Le Chaînon dans sa mission d'aide et d'hébergement auprès des femmes en difficulté. Nous l'aidons à réaliser des projets novateurs et assurons sa pérennité en créant une base de capital. La Fondation Le Chaînon porte les valeurs qui animent Le Chaînon.

SOURCE Anne-Marie Chagnon

Renseignements: CONTACT : Marie-Louise Beauchesne , Conseillère principale aux communications, Anne-Marie Chagnon, 514 979-6779, [email protected]

Liens connexes

annemariechagnon.com