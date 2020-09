« L'avenir des technologies passe par la technologie sans fil, a déclaré Li Nan, fondateur d'Angry Miao. Angry Miao a l'intention de s'établir comme une marque chinoise prestigieuse et de gagner lentement du terrain à l'échelle mondiale en lançant des tendances technologiques et culturelles et en tirant parti de 12 sous-cultures différentes et très populaires au cours des trois prochaines années. »

ZhenFund, un fonds de capital de risque et d'amorçage, a souligné qu'Angry Miao est une entreprise unique axée sur les utilisateurs et la création de produits sous-culturels uniques.

Depuis sa création, l'entreprise met l'accent sur le concept de la création conjointe pour favoriser une culture plus inclusive et créer des produits technologiques qui relient des passionnés aux vues similaires grâce aux points de vue culturels et aux préférences des consommateurs de la génération Z. Son premier produit, CYBERBOARD , est un clavier mécanique sur mesure de type cyberpunk inspiré du Cybertruck de Tesla. Il est le premier en son genre à comprendre un panneau DEL personnalisable ainsi qu'une recharge sans fil et une compatibilité avec Bluetooth. Les 1 000 premiers claviers CYBERBOARD à édition limitée ont été vendus moins d'un jour après leur mise en marché.

La gamme de produits NOWIRE nouvellement annoncée par Angry Miao comprend plusieurs nouveaux appareils bureautiques sans fil, notamment :

CYBERMAT , le premier tapis de recharge sans fil à 15 bobines qui permet de charger six appareils au monde. Les bobines de charge ont été soigneusement placées pour couvrir une surface plus large, ce qui en fait une puissante borne de suralimentation pour des appareils numériques comme les iPhone, les AirPods, les souris sans fil, le CYBERBOARD et tous les autres périphériques numériques qui permettent la recharge sans fil.

, le premier tapis de recharge sans fil à 15 bobines qui permet de charger six appareils au monde. Les bobines de charge ont été soigneusement placées pour couvrir une surface plus large, ce qui en fait une puissante borne de suralimentation pour des appareils numériques comme les iPhone, les AirPods, les souris sans fil, le CYBERBOARD et tous les autres périphériques numériques qui permettent la recharge sans fil. CYBERSWITCH, un clavier de bureau sans fil doté de commutateurs tactiles et linéaires. Il offre une expérience de frappe tactile et réactive chaque fois qu'une lettre est tapée, et son cadre robuste garantit une performance fiable et durable.

un clavier de bureau sans fil doté de commutateurs tactiles et linéaires. Il offre une expérience de frappe tactile et réactive chaque fois qu'une lettre est tapée, et son cadre robuste garantit une performance fiable et durable. Dessus de touche personnalisables offerts dans deux thèmes parmi les plus populaires : « Back to The Future » et « Time Machine », créés en collaboration avec l'auteur de dessus de touche thématiques BUGER et le fabricant de dessus de touche sur mesure ZOMO Plus.

offerts dans deux thèmes parmi les plus populaires : « Back to The Future » et « Time Machine », créés en collaboration avec l'auteur de dessus de touche thématiques BUGER et le fabricant de dessus de touche sur mesure ZOMO Plus. CYBERCOIN, une toute nouvelle trousse de modification pour souris sans fil qui s'agence parfaitement à CYBERMAT et dotée d'un niveau de sortie allant jusqu'à 2,5 W.

Pour célébrer le lancement de NOWIRE, Angry Miao offre 100 ensembles de produits NOWIRE en édition limitée. Chaque ensemble comprend un CYBERBOARD, un CYBERSWITCH, un CYBERMAT, un CYBERCOIN, des axes de satellite de type cyberpunk, des dessus de touche à thématique « Back to The Future » et un dessus de touche personnalisé à thématique « Time Machine ». L'entreprise a aussi indiqué que des services d'assemblage gratuits seront offerts aux clients qui achètent l'ensemble.

Li Nan a également annoncé que l'entreprise s'apprête à lancer, à la fin de décembre 2020, les écouteurs de technologie True Wireless Stereo CYBERBLADE, qui éliminent le bruit et présentent la plus faible latence au monde. En mettant l'accent sur l'expression de la sous-culture, CYBERBLADE présente un concept futuriste qui s'inspire du film classique de la cyberpunk Blade Runner 2049.

Parmi sa liste des produits numériques, Angry Miao a également lancé plusieurs périphériques, comme des t-shirts EXT. et des boîtes anonymes AM TOYS, ainsi que CYBERCHARGE, un chargeur GAN de 90 W qui répond à tous les besoins de recharge en déplacement. Pour en savoir plus sur ces produits, visitez le site https://www.angrymiao.com/ .

À propos de Angry Miao

Fondée en 2019, Angry Miao est une marque qui vend en ligne directement aux consommateurs. L'entreprise met l'accent sur la technologie True Wireless Stereo et révolutionne les produits bureautiques sans fil et les produits axés sur la propriété intellectuelle pour approfondir le lien émotionnel avec la marque.

Nous intégrons les tendances de la sous-culture pour satisfaire les consommateurs à la recherche de valeurs culturelles et émotionnelles et plus d'une fonctionnalité fiable, afin de faire du monde un endroit meilleur offrant un plus grand choix.

