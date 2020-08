Le CYBERBOARD a été officiellement lancé aujourd'hui sur Indiegogo à 10 h, heure du Pacifique. L'édition limitée est offerte en cinq couleurs exclusives : Gris Cyber, Jaune industriel, Mauve brumeux, Blanc vaporeux et Vert jungle et ne compte que 1 000 unités disponibles à l'échelle mondiale. Une réduction de 40 % sera offerte aux acheteurs hâtifs.

« Nous sommes persuadés que les produits novateurs procurent non seulement des fonctions pratiques, mais également une valeur culturelle et émotionnelle. Nous souhaitons mettre notre notre concept et conception ambitieux - soit le premier clavier personnalisé au monde doté d'un panneau DEL à créer soi-même - à la disposition de la communauté, a déclaré Nan Li, fondateur d'Angry Miao. Tout au long du processus de perfectionnement du CYBERBOARD, nous nous sommes continuellement concentrés sur l'expérience ultime des enthousiastes des claviers, afin d'offrir un produit différent tout en procurant le plaisir de le créer soi-même, et de nous démarquer. Toutefois, ceci n'est qu'un début. Nous lancerons des produits encore plus époustouflants et une toute nouvelle gamme le 26 août. »

Par sa conception unique, sa prouesse technologique et sa nature hautement personnalisable, le CYBERBOARD, qui s'inspire du Tesla Cybertruck, brave le statu quo régnant sur le marché des claviers mécaniques. Les lignes épurées du cadre en alliage d'aluminium 6063 usiné sur machine à commande numérique par ordinateur incarnent l'esprit rebelle cyberpunk, alors que les barrettes DEL lui confèrent une touche rétro des années quatre-vingt.

Tout en reflétant la tendance cyberpunk, le panneau DEL personnalisable du CYBERBOARD, en plus de sa conception modulaire modifiable, est muni de 200 perles d'ampoules DEL qui assurent un affichage vif accrochant le regard, et de puces spécifiques procurant des effets d'éclairage programmés. Les utilisateurs peuvent choisir les effets par défaut du clavier ou accéder à une interface Web unique pour créer leur propre configuration www.diy.angrymiao.com.

Outre sa conception unique et son panneau DEL à créer soi-même, le CYBERBOARD a été minutieusement perfectionné pendant des centaines d'heures par les ingénieurs d'Angry Miao pour offrir une expérience de frappe supérieure.

Grâce à son plateau de positionnement individuel, le clavier a la même sensibilité qu'un clavier mécanique, et sa structure supérieure est conçue avec une monture en silicone personnalisée insonorisante installée le long d'un amortisseur conique pour une absorption des chocs inégalée, ce qui optimise la frappe et le son. Le CYBERBOARD comprend également une disposition à 75 % avec une zone de touches de direction et de touches de fonction indépendante qui optimise la dactylographie avec doigté. De plus, les utilisateurs peuvent changer facilement tous les commutateurs qu'ils veulent grâce à leur carte de circuits imprimés de remplacement à chaud.

Le CYBERBOARD résulte d'un travail superbe utilisant les meilleurs matériaux. L'inclinaison scrupuleuse de 10 degrés assure l'équilibre optimal entre l'expressivité et l'expérience de frappe, et le clavier a été mis à l'essai à trois reprises pour confirmer que son rayon de courbure était de 0,65 degré pour permettre une frappe sans heurts tout en lui conservant son apparence affûtée. De plus, la coloration anodique du niveau supérieur du clavier respecte la norme de la fabrication des téléphones intelligents.

Créée par des enthousiastes pour des enthousiastes, l'équipe de conception du CYBERBOARD a remporté un prix Red Dot et peut se prévaloir de disposer des talents de certaines marques chefs de file de la Chine en matière de technologie.

Les utilisateurs peuvent également se joindre à l'Angry Miao Discord pour se maintenir à l'affût des développements CYBERBOARD à https://discord.com/invite/Xre4H4c

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225979/Angry_Miao_Releases_CYBERBOARD_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225980/Angry_Miao_Releases_CYBERBOARD_2.jpg

SOURCE Angry Miao

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jane Li, Lexi Lei, [email protected], +86-756-3312625, www.angrymiao.com

Liens connexes

www.angrymiao.com