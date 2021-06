« Nous établissons des partenariats avec certains des plus grands développeurs de jeux au monde et, à mesure que nous acquérons de la visibilité auprès de nos utilisateurs, la confiance des autres studios et développeurs s'accroît », a déclaré Derek Yu, président pour l'Europe centrale, orientale et la région nordique ainsi que le Canada du groupe Huawei Consumer Business Group.

Angry Birds est largement reconnu comme le jeu qui a fait des appareils mobiles une plateforme de jeu viable. Cependant, c'est Angry Birds 2 qui a suscité la popularité de la marque, mettant les utilisateurs au défi de constituer la volée ultime pour vaincre leurs ennemis, les porcs, et protéger les œufs.

C'est le premier jeu de Rovio à être inscrit sur l'AppGallery, mais le film basé sur le jeu est déjà disponible sur Huawei Video¹, la plateforme de l'entreprise pour le contenu vidéo. En plus de jouer au jeu, les utilisateurs de Huawei seront bientôt en mesure de personnaliser leurs téléphones en utilisant l'application Thèmes Huawei afin d'afficher la marque Angry Birds 2 dédiée, tandis que les clients possédant des montres intelligentes et des bracelets d'Huawei pourront télécharger les cadrans de montre Angry Birds 2. Huawei soutiendra également Angry Birds 2 grâce à une gamme de promotions, d'offres et d'activités dans ses réseaux sociaux qui rejoignent des joueurs dans plus de 170 pays.

« Nous sommes très heureux que Angry Birds 2 soit maintenant accessible à des millions d'autres joueurs dans le monde grâce à notre partenariat avec AppGallery, a déclaré Miikka Lindgren, vice-président, Développement des affaires à Rovio. La mission de Rovio est de créer de la joie et nous sommes toujours heureux lorsque nos jeux et la joie que nous créons atteignent de nouveaux publics. »

Comptant 540 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, AppGallery est l'un des marchés d'applications qui connaît la croissance la plus rapide. Elle s'efforce de s'associer à des marques et à des développeurs de jeux vidéo de premier plan, comme Rovio, dont les titres attirent le plus grand public mondial.

Huawei travaille en étroite collaboration avec plus de 4 millions de développeurs enregistrés pour offrir constamment du nouveau contenu sur la plateforme, avec plus de 134 000 applications maintenant intégrées à HMS, la plateforme de services mobiles exclusive d'Huawei.

¹ Angry Birds 2 est disponible sur Huawei Video dans certains pays, les prix peuvent varier.

À propos de l'AppGallery

AppGallery est un écosystème intelligent et novateur qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. L'un des principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale, l'AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 540 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale. Huawei s'est associée à 4 millions de développeurs dans le monde, et en 2020, le total des téléchargements à partir d'AppGallery a atteint 384,4 milliards de téléchargements.

