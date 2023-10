Angelcare dévoile Magical Dreams™: un trio de compagnons lumineux

Illuminez leur nuit avec Bobbi La Baleine, Celeste Le Champignon et Lumicolor L'Ourson

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Angelcare, chef de file du marché des produits pour bébés, est ravi d'annoncer le lancement d'Angelcare Magical Dreams™, une gamme de veilleuses et de projecteurs conçus pour éclairer l'heure du coucher des enfants dans le confort et l'émerveillement. Équipés de divers sons et d'un réglage de l'intensité lumineuse, ces compagnons fantaisistes seront disponibles dès le début du mois de novembre 2023 aux États-Unis chez Amazon et Target (en ligne uniquement) et au Canada chez Amazon, Babies 'R' Us et Walmart (en ligne uniquement).

Angelcare dévoile Magical Dreams™ Bobbi La Baleine, Celeste Le Champignon et Lumicolor L’Ourson (Groupe CNW/Angelcare Magical Dreams)

Angelcare Magical Dreams™ est la marque nord-américaine de Pabobo, la célèbre marque française renommée pour ses veilleuses et ses solutions de sommeil pionnières pour bébés et tout-petits. Angelcare a acquis Pabobo en 2017, ce qui lui a permis de consolider davantage son engagement à offrir les meilleurs produits pour bébés qui offrent la tranquillité d'esprit aux parents.

« Nous sommes conscients de l'importance de favoriser un sommeil paisible et de créer une routine relaxante à l'heure du dodo pour les familles », affirme Lina Racaniello, vice-présidente du marketing. « Ces nouveaux compagnons amusants ont été conçus pour éveiller l'imagination tout en favorisant un environnement apaisant et propice au sommeil. L'arrivée de Magical Dreams™ nous permet d'élargir notre gamme de produits pour bébés Angelcare en Amérique du Nord, en nous appuyant sur une marque qui inspire confiance aux parents depuis de nombreuses années. »

La collection de lancement Magical Dreams™ d'Angelcare propose un trio d'amis lumineux et fantaisistes :

Bobbi Baleine Projecteur : Plongez dans un monde enchanteur avec Bobbi La Baleine ! Ce projecteur adorable projette tout doucement des images de vagues et de poissons en mouvement sur le plafond et les murs. Proposant trois options sonores, dont des rythmes marins et du bruit blanc, ainsi que des lumières DEL sans chaleur avec trois intensités différentes, Bobbi est le compagnon de sommeil idéal. 34,99 $ US, 54,99 $ CA.





Plongez dans un monde enchanteur avec Bobbi La Baleine ! Ce projecteur adorable projette tout doucement des images de vagues et de poissons en mouvement sur le plafond et les murs. Proposant trois options sonores, dont des rythmes marins et du bruit blanc, ainsi que des lumières DEL sans chaleur avec trois intensités différentes, Bobbi est le compagnon de sommeil idéal. Celeste Champignon Projecteur Musical : Un sommeil reposant à la belle étoile vous attend grâce à Celeste Le Champignon ! Avec sa forme adorable, ce compagnon portable combine des projections apaisantes à des sons calmants pour créer un environnement de sommeil serein. Celeste offre également un capteur de pleurs qui réactive le projecteur si des pleurs sont détectés. 25,99 $ US, 39,99 $ CA.





Un sommeil reposant à la belle étoile vous attend grâce à Celeste Le Champignon ! Avec sa forme adorable, ce compagnon portable combine des projections apaisantes à des sons calmants pour créer un environnement de sommeil serein. Celeste offre également un capteur de pleurs qui réactive le projecteur si des pleurs sont détectés. Lumicolor Veilleuse Ourson : La rencontre de l'innovation et de la fantaisie : Lumicolor L'Ourson ! Cette charmante veilleuse détecte intuitivement la couleur de chaque surface sur laquelle elle est placée et s'illumine dans la même teinte. Idéal comme compagnon de sommeil ou de jeu, Lumicolor a une forme ronde et douce pour les petites mains et offre la possibilité de s'éteindre automatiquement au bout de 45 minutes. Les enfants peuvent ainsi découvrir le monde des couleurs et se sentir en sécurité tout au long de la nuit. 34,99 $ US, 44,99 $ CA.

La collection Angelcare Magical Dreams™ a été développée en collaboration avec des experts et a été certifiée par des laboratoires internationaux indépendants afin de garantir la qualité et la sécurité des produits. Pour éviter tout risque potentiel, la collection Angelcare Magical Dreams™ comporte un dispositif de sécurité unique : tous ses produits s'éteignent pendant le processus de recharge, afin de dissuader les enfants qui pourraient être tentés de jouer avec le produit ou le câble alors qu'il est branché.

Des entrevues avec Angelcare sont disponibles sur demande. Vous trouverez des images en haute résolution ici.

À propos du Groupe Angelcare®

Angelcare® a été fondée en 1997 par Maurice Pinsonnault, un penseur et un visionnaire qui n'a jamais rencontré une idée qu'il ne pouvait pas améliorer. En tant que père pour la première fois, ayant compris à quel point il pouvait être inquiétant de s'occuper d'un nouveau-né et insatisfait de la sélection de moniteurs pour bébés disponibles, il a choisi de révolutionner la catégorie, et c'est ainsi que l'histoire d'Angelcare a commencé. Il a ensuite tourné son attention et son talent vers l'innovation de divers produits dans le secteur des soins pour bébés et des animaux de compagnie, tels que les systèmes d'élimination des couches et de la litière pour chats. Depuis, ce dévouement constant à l'innovation a fait du groupe Angelcare une référence et un leader dans ses catégories, avec des marques mondiales reconnues telles qu'Angelcare, Diaper Genie, Litter Genie, LitterLocker, Pabobo et Kids'Sleep. Aujourd'hui nos produits sont vendus dans plus de 50 pays et répondent aux besoins des consommateurs en matière de tranquillité d'esprit, de qualité du sommeil des enfants et du bien-être des animaux de compagnie. Pour en savoir plus, visitez www.angelcaregroup.com .

SOURCE Angelcare Magical Dreams

Renseignements: Contact médias : Cara Scholl | 1Milk2sugars | [email protected] | 647-987-9480