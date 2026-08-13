Angelaligner fera appel de la décision de justice chinoise concernant une solution d'extraction prémolaire, qui n'a pas d'impact sur les clients

SHANGHAI, 13 août 2026 /CNW/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (« Angel ») http://www.angelaligner.com a déclaré aujourd'hui qu'elle fera appel du jugement de première instance rendu le 10 août par le Tribunal populaire intermédiaire de Jinan (ville de Jinan, Chine) qui a ordonné aux filiales chinoises d'Angel de cesser d'utiliser le système de simulation biomécanique masterForce et le système de diagnostic et de conception numériques ATreat pour générer les solutions d'extraction prémolaire A7 et A7 Speed.

La décision préliminaire, qui ne s'applique qu'en Chine, n'est pas encore entrée en vigueur et n'a donc eu aucune incidence sur les clients ou les patients de l'entreprise. La décision du tribunal n'entrerait en vigueur que si l'appel d'Angel était rejeté.

Angel est convaincue que la solution d'extraction prémolaire A7 n'enfreint aucun brevet valide. La Société a remporté plusieurs litiges en matière de brevets contre le Demandeur dans diverses juridictions à travers le monde et se positionne comme une ardente défenseure d'une concurrence loyale sur le marché des aligneurs et des scanneurs.

« La décision du tribunal se limite à la Chine. Même en Chine, il n'y a pas d'impact immédiat sur nos clients », a déclaré Fox Hu, PDG d'Angel. « Nous sommes très confiants quant à la croissance du soutien des orthodontistes envers nos solutions professionnelles dans le monde entier. Nous sommes convaincus de remporter cet appel contre notre concurrent, d'autant que nous avons gagné une série d'affaires similaires. »

Le 12 mai 2026, la division locale de Düsseldorf (Allemagne) de la Juridiction unifiée des brevets a rendu une décision préliminaire rejetant expressément la demande d'injonction préliminaire du Demandeur exigeant qu'Angel cesse d'utiliser la solution d'extraction prémolaire A7. Le Demandeur n'a pas fait appel de la décision, qui est maintenant définitive. Le brevet européen en cause et le brevet chinois en cause dans l'affaire de Jinan appartiennent à la même famille de brevets.

Le 26 juin 2026, le Tribunal populaire intermédiaire de Zhengzhou, en Chine, a rendu deux jugements en première instance dans le cadre de deux litiges pour violation de brevet intentés par le Demandeur contre Angel, rejetant toutes les prétentions du Demandeur. Le Demandeur a fait appel des jugements.

Angel respecte la propriété intellectuelle et possède une tradition d'innovation depuis plus de 20 ans d'existence. Certains des meilleurs orthodontistes au monde, y compris même ceux de concurrents, considèrent Angel comme un chef de file dans le traitement des cas complexes d'orthodontie. Certains concurrents suivent même nos traces, notamment notre système d'avancement mandibulaire angelButton™ et A6.

Angel a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, une forte rentabilité, un bilan solide et une équipe mondiale de professionnels dévoués. Cela permet à Angel d'être un partenaire à toute épreuve à long terme pour les orthodontistes, afin de les aider à obtenir des résultats cliniques exceptionnels.

L'affaire chinoise fait partie d'un procès en cours intenté par Align Technology Inc. (ALGN) (« Demandeur ») contre Angel qui allègue une contrefaçon de brevet, ce qu'Angel nie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

À propos d'Angelalign Technology Inc.

Fondée en 2003 et célébrant plus de 2 millions de sourires dans le monde, Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) fournit des produits et services d'aligneurs transparents axés sur la technologie numérique pour répondre aux besoins des professionnels des soins dentaires et des patients du monde entier. Le portefeuille novateur de la Société, y compris le système d'aligneurs KiD, angelButton, le système d'avancement mandibulaire A6, angelHook et la plateforme de planification numérique iOrtho™, témoigne de plus de 23 ans d'innovation clinique et d'une mission : offrir la complexité en toute confiance (Complexity with Confidence) aux orthodontistes et à leurs patients. Cotée à la Bourse de Hong Kong en 2021, Angelalign a lancé sa stratégie d'expansion mondiale en 2023, avec des produits et services qui atteignent maintenant plus de 60 pays et régions. Angel Aligner a fait son entrée sur le marché nord-américain il y a trois ans et se développe rapidement, notamment avec une nouvelle installation de fabrication de 52 000 pieds carrés aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez www.angelaligner.com

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SOURCE Angelalign Technology Inc.