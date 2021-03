QUÉBEC, QC et AUSTIN, TX, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Dr Louis-Philippe Vézina, PDG d'Angany inc. et M. Bill Brydges, PDG de Phylloceuticals annoncent aujourd'hui que leurs compagnies respectives vont collaborer pour accélérer le développement d'un produit curatif et préventif basé sur des anticorps monoclonaux neutralisants (NAbs) contre le virus SARS-CoV-02 de la Covid-19 et ses variants.

Angany a récemment annoncé son succès dans la production via sa plateforme végétale de 3e génération de NAbs dérivés du plasma de patients ayant récupéré de la Covid-19. Ce travail, effectué en collaboration avec le Pr Rogier W. Sanders et la Dre Marit van Gils des Centres médicaux universitaires d'Amsterdam (Amsterdam UMC), a démontré l'efficacité de ces NAbs thérapeutiques développés rapidement pour contrer la Covid-19 et les variants associés. Cette approche représente un traitement antiviral qui ajoute à l'arsenal pharmacologique et permet de s'adapter rapidement aux difficultés posées par les mutations virales.

Angany s'associe à Phylloceuticals et son système végétal de production commercial PhAAST™ pour monter rapidement en échelle la fabrication commerciale. Le système PhAAST™ est un système hautement performant de production basé sur les plantes et dont la mise en place requiert moins de capital d'investissement que les systèmes traditionnels de bioréacteurs. Il offre des avantages de montée en cadence rapide et facilite l'automatisation des opérations, avec à la clé une réduction relative des coûts d'immobilisation (CAPEX) et des coûts d'opération (OPEX). Parmi les facteurs propres à assurer l'avantage commercial :

La plateforme végétale de production d'Angany permet le développement accéléré d'anticorps monoclonaux thérapeutiques. La versatilité de cette plateforme permet également la production d'autres biothérapeutiques comme des vaccins ou encore des produits diagnostiques. La mise à l'échelle de la production est sensiblement plus rapide que pour les systèmes de bioréacteurs traditionnels basés sur les cultures cellulaires. Ceci permet une réponse rapide et adaptée aux nouveaux variants du virus SARS-CoV-02 de la Covid-19 et d'autres pandémies. Ces unités de production peuvent être développées à coût abordable et mise en opération peu importe le lieu géographique de sorte de permettre un accès global aux médicaments produits.

Le Dr Vézina et le Dr Barry Holtz (Chef de la direction scientifique) de Phylloceuticals sont des pionniers de la production pharmaceutique basée sur les plantes. Le Dr Holtz mentionne : « La combinaison de la technologie de développement accéléré de produits et de la puissance de la plateforme de production commerciale de Phylloceuticals marque une synergie sur le plan stratégique. Je suis impatient de collaborer avec le Dr Vézina, non seulement un ami et collègue, mais aussi un inventeur de réputation mondiale de nouvelles générations de vaccins. » « Le Dr Holtz et ses collègues se sont consacrés à l'optimisation et au raffinement de plateformes végétales industrielles de production depuis plus de deux décennies. C'est un grand privilège pour Angany de pouvoir collaborer avec de tels experts et un énorme avantage dans le présent contexte où les coûts, délais et les volumes livrables sont d'une telle importance, » souligne le Dr Vézina.

Au sujet d'Angany

Angany est une société pharmaceutique émergente franco-canadienne privée avec mission de combattre l'allergie avec une nouvelle forme d'immunothérapie. La compagnie poursuit une mission initiée en France en 2010 et est dirigée par le Dr Louis-Philippe Vézina, un entrepreneur pharmaceutique à succès mondialement connu pour son expertise dans le design et la production de vaccins de nouvelles générations.

Angany va débuter sous peu les essais cliniques portant sur son premier candidat-vaccin pour traiter l'allergie aux chats qui sera ensuite suivi d'un candidat-vaccin en traitement de l'allergie à l'arachide (cacahuète).

Angany a aussi développé une plateforme végétale de production végétale de 3e génération, souple, rapide et de mise à l'échelle simple. Angany prévoit que sa plateforme vaccinale pourra éventuellement s'avérer utile dans des domaines comme l'oncologie ou le traitement de maladies auto-immunes.

L'effort COVID d'Angany

La pandémie COVID-19 a interpellé Angany comme citoyen global. La société a choisi d'aider en exploitant une facette précise de sa biotechnologie : la capacité de production rapide et en fort volumes d'anticorps monoclonaux. Appuyée par une équipe de chercheurs prestigieux, l'avancée d'Angany pour la production de COVID-NAbs peut contribuer de façon déterminante à la résolution de la crise socio-anitaire et économique actuelle.

