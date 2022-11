MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est heureuse d'annoncer la nomination d'Andrée-Claude Bérubé au poste de vice-présidente directrice et chef du contentieux, à compter du 1er décembre 2022. En poste à Montréal, Mme Bérubé relèvera de Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, et se joindra à l'équipe de direction. Elle prendra la direction de l'équipe Affaires juridiques et Intégrité de SNC-Lavalin, Charlene Ripley ayant décidé de relever un nouveau défi professionnel.

Andrée-Claude s'est jointe à SNC-Lavalin en 2020 à titre de chef adjointe du contentieux et secrétaire corporative. Elle a travaillé en étroite collaboration avec le conseil d'administration et les unités d'affaires de SNC-Lavalin pour améliorer les pratiques de gouvernance de l'entreprise et rapprocher SNC-Lavalin des normes les plus élevées en la matière. Elle a récemment dirigé la transformation stratégique de l'équipe des Affaires juridiques, en assurant le déploiement des technologies numériques et des initiatives axées sur l'efficacité afin de mieux servir l'entreprise.

« J'aimerais souhaiter la bienvenue à Andrée-Claude au sein de notre équipe de direction. Depuis son arrivée à SNC-Lavalin, elle a mené avec succès diverses initiatives clés tout en faisant preuve d'un leadership exceptionnel, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Son expérience à l'international, son expertise et sa compréhension de notre entreprise et de notre industrie contribueront assurément à la réalisation de notre plan stratégique mondial présenté à la Journée des investisseurs 2021 de SNC-Lavalin. »

Avant de se joindre à SNC-Lavalin, Andrée-Claude était chef adjointe du contentieux et secrétaire corporative adjointe chez Sherritt International Corporation, une société mondiale spécialisée dans l'exploitation minière et le raffinage. Pendant dix ans, elle a occupé différents postes de direction à Toronto, à Madagascar et à Cuba. Avant Sherritt, elle a également passé dix ans au sein du cabinet d'avocats international McCarthy Tétrault, où elle a fourni des conseils en droit commercial et réglementaire, plus précisément dans le domaine du droit de l'environnement et de l'énergie.

Charlene Ripley

Depuis qu'elle s'est jointe à SNC-Lavalin en 2019, Mme Ripley a joué un rôle clé en appui à la transformation de SNC-Lavalin, en particulier dans la transformation stratégique de l'équipe des Affaires juridiques et la résolution de différends de longue date. « Je tiens à remercier Charlene pour ses efforts et son soutien sans faille au cours de ces trois dernières années. Nous avons eu la chance de profiter de son expérience et de son expertise à un moment où notre équipe de direction posait les bases de la nouvelle orientation stratégique de notre société. Je lui souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour l'avenir », a conclu Ian L. Edwards.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553; [email protected]