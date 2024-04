Montréal, le 23 avril 2024 /CNW/ - Fier porte-parole de la Société de recherche sur le cancer (SRC) depuis 2021, André Robitaille a complété un 2e défi dans le cadre du programme du Challenge contre le cancer, cette fois-ci au Cambodge, dans le cadre de son implication. Les participants de ce défi ont permis d'amasser près de 160 000 $ dédiés à la recherche sur le cancer.

André Robitaille complète son 2e Challenge contre le cancer au Cambodge (Groupe CNW/Société de recherche sur le cancer)

Le programme Challenge contre le cancer propose à ses participants des voyages caritatifs au profit de la recherche sur le cancer depuis sa création en 2010. Ces défis permettent aux participants de découvrir le monde et de se dépasser à travers différentes activités sportives.

Cette aventure unique revêt une dimension toute spéciale, car les fonds recueillis par les participants contribuent à faire une différence. D'ailleurs, depuis sa création, ce programme a permis d'amasser 4.5 millions $ net qui ont permis de soutenir des projets de recherche innovants.

Par sa participation, André souhaite faire la différence notamment en sensibilisant le plus grand nombre de personnes à l'importance de soutenir la recherche sur le cancer. Ayant complété un premier Challenge en Inde en juin 2023 puis un deuxième au Cambodge en 2024, il a pu côtoyer plusieurs participants et également vivre cette expérience d'une vie :

« Tout le monde est touché, de près ou de loin, par le cancer et chaque participant marche pour quelqu'un : chaque pas a un nom. Faire un Challenge contre le cancer, c'est dépasser nos limites et également avoir la certitude de faire avancer concrètement la recherche sur le cancer. »

- André Robitaille, porte-parole de la Société de recherche sur le cancer

Quelques places sont encore disponibles pour deux des destinations de 2024, soit le Challenge en Corse où le charme méditerranéen mettra la table à un périple fantastique de plus de 108 km à travers les sentiers de grande randonnée du GR20 et le marathon de New York auquel le marathonien et conférencier Patrick Charlebois participera en tant qu'ambassadeur.

Il est également déjà possible de s'inscrire en ligne au recherchecancer.ca aux destinations 2025 qui incluent notamment la Colombie et la Croatie.

Grâce aux fonds amassés par le programme du Challenge contre le cancer et ses autres activités, la Société de recherche sur le cancer attribue chaque année de nouvelles bourses et subventions de recherche à travers le Canada. Cette année, ce sont 12,8 millions $ qui ont été octroyés à une centaine de projets de recherche figurant parmi les plus prometteurs afin de mieux prévenir, détecter et traiter tous les types de cancers.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer (SRC) est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la SRC a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la SRC a distribué plus de 388 millions $ en subventions de recherche depuis sa création.

RechercheCancer.ca

