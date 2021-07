DENVER, 26 juillet 2021 /CNW/ - Andina Gold Corp. (la « société ») a pris des mesures pour harmoniser son image de marque avec son développement et sa production de systèmes cryogéniques de captage de précision.

La société est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, anciennement nommée General Extract, LLC, a adopté le nom de CryoMass LLC. Ce changement de nom, enregistré auprès du secrétaire d'État du Colorado, fait suite à la récente acquisition réalisée par la filiale de la propriété intellectuelle et d'autres actifs de CryoCann USA Corp.

Par ailleurs, le 9 juillet, le conseil d'administration a approuvé une proposition visant à changer le nom de la société, qui passera d'Andina Gold Corp. à CryoMass Technologies Inc., sous réserve du traitement de l'avis d'action d'entreprise connexe par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Parallèlement au changement de nom proposé, la société présenterait une demande de remplacement de son symbole boursier (AGOL) sur le marché OTCQBMD Venture Market.

Le chef de la direction de la société, Christian Noël, a expliqué : « Les nouveaux noms ont été choisis pour signaler l'accent que la société met sur l'exploitation des brevets et des processus acquis auprès de CryoCann USA. Notre équipe de consultants et d'ingénieurs est sur le point de terminer la conception du système CryoCann 500 CF, qui est optimisé pour le captage rapide (quelques minutes après la récolte des plantes) de trichomes du cannabis et du chanvre entièrement intacts. Le système CryoCann 500 CF permettra aux producteurs de cannabis et de chanvre de réduire leurs coûts, d'accroître le rendement des produits finaux et d'améliorer la pureté des produits. Nous prévoyons commencer les essais sur le terrain de la première unité au cours du quatrième trimestre de cette année et lancer la commercialisation au début de 2022.

Nous sommes convaincus que les gains d'efficacité apportés par le CryoCann 500 CF entraîneront des changements radicaux dans la manipulation et le traitement du cannabis et des matières végétales du chanvre. En outre, dans le cadre de la mise en marché du CryoCann 500 CF, nous explorerons l'application de la technologie sous-jacente à un large éventail d'industries qui manipulent des matériaux de grande valeur et qui pourraient bénéficier de nos méthodes de captage de précision. Nous prévoyons que le cannabis et le chanvre seront les premiers d'une série d'industries similaires. »

