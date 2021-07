DENVER, 7 juillet 2021 /CNW/ - Andina Gold Corp. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un placement privé sans intermédiaire (le « placement privé ») de parts (les « parts ») à des investisseurs accrédités au prix de 1 000 $ par part. Chaque part est constituée (i) d'un billet de contrepartie de 1 000 $ prévoyant une conversion facultative en actions ordinaires de la Société à un prix de 0,20 $ par action et (ii) d'un bon de souscription d'actions ordinaires pour l'achat de 5 000 actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice de 0,40 $ par action. Le placement privé a été réalisé en deux tranches, une tranche initiale de 3 000 parts et une seconde tranche (ajoutée en réponse à un fort intérêt des investisseurs) de 1 900 parts. Le produit brut global de l'entreprise s'élevait à 4,9 millions de dollars.

L'offre et la vente des parts du placement privé ont été effectuées aux États-Unis exclusivement à des investisseurs accrédités conformément à l'exemption d'enregistrement prévue à la Règle 506(c) de la réglementation D promulguée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et au Canada en application et dans le respect des exemptions des exigences de prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Le chef de la direction de la Société, Christian Noel, a fait remarquer : « La Société a utilisé le produit du placement privé pour payer et clore son acquisition des actifs de CryoCann USA Corp et pour augmenter le fonds de roulement de la Société. Nous considérons le succès du placement privé comme une indication de l'enthousiasme des investisseurs pour les technologies CryoCann et leur promesse de recueillir et de conserver efficacement des matières végétales pures et de grande valeur.

Compte tenu du potentiel commercial des technologies CryoCann, l'entreprise évaluera les ajustements à apporter à son image de marque et à ses stratégies de développement. Nous prévoyons fournir des détails au cours des prochaines semaines. »

Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le marché OTCQBMD Venture Market sous le symbole boursier AGOL.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de titres, ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays où il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis qui mettent en cause des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, y compris les facteurs de risque définis dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC et qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements dans l'environnement réglementaire touchant la vente et l'utilisation de produits du cannabis ou du chanvre et d'autres secteurs d'activité potentiels que l'entreprise envisagera d'intégrer à un moment donné, la demande pour les produits de l'entreprise, le financement interne et la situation financière de la Société, le déploiement des produits, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés sur lesquels la Société exerce ses activités ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et, sauf exigence contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les activités liées au cannabis aux États-Unis

Les investisseurs doivent savoir que l'industrie du cannabis aux États-Unis est soumise à d'importantes restrictions juridiques et à d'importants règlements. La marijuana, telle qu'elle est définie dans la Controlled Substances Act des États-Unis, demeure une drogue de l'annexe I en vertu de la loi américaine, ce qui rend illégal, en vertu de la loi fédérale américaine, de cultiver, de distribuer ou de posséder du cannabis, entre autres choses. Les opérations financières impliquant des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à en faire la promotion peuvent servir de fondement à des poursuites en vertu de la législation fédérale américaine applicable sur le blanchiment d'argent. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par la Société à la SEC en ce qui concerne les facteurs de risque connexes.

