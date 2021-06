DENVER, 28 juin 2021 /CNW/ - Andina Gold Corp. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs de CryoCann USA Corp.

Acquisition des actifs de CryoCann

À la suite de l'exécution d'une lettre d'intention non contraignante, le 25 février de cette année, la Société a entrepris un examen de diligence raisonnable d'une transaction proposée avec CryoCann USA Corp (« CryoCann »). La direction de la Société est heureuse d'annoncer l'achèvement de cet examen et la signature d'une entente d'acquisition d'actifs avec CryoCann, comme le prévoit la lettre d'intention. En vertu de l'entente d'acquisition d'actifs, la Société, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, acquerra la quasi-totalité de la propriété intellectuelle et des autres actifs de CryoCann.

La propriété intellectuelle comprend un processus breveté de collecte de matériaux cibles à partir de plantes de chanvre et de cannabis. La technologie CryoCann (représentée par le procédé breveté et la machinerie connexe) est conçue pour (i) protéger et conserver tous les cannabinoïdes, flavonoïdes et terpènes naturellement présents pendant le traitement, (ii) extraire les matières dans leurs proportions naturelles, (iii) exclure les métaux lourds, pesticides et autres contaminants, (iv) réduire le coût de la récolte et de la manutention des plantes et (v) favoriser un traitement plus rapide et moins coûteux des matières extraites dans d'autres produits finaux. La matière de haute pureté produite avec la technologie CryoCann peut elle-même être un produit final prêt à consommer et peut également être convertie en d'autres formes de cannabis et d'extraits de chanvre. De plus, la stabilité de la matière permet de l'entreposer à température ambiante pendant de longues périodes.

La technologie CryoCann peut être utile sur le plan commercial pour la manipulation d'autres matières végétales fragiles avec des applications biopharmaceutiques et des aliments spécialisés.

La Société versera une contrepartie totale de 3 500 000 $ en espèces et de 10 000 000 d'actions ordinaires de la Société. Parallèlement à la signature de l'entente d'acquisition d'actifs, deux dirigeants de CryoCann, Steve Cimini et Matt Armstrong (qui est l'inventeur de la technologie acquise), se sont joints à la Société en tant que directeur, Ventes, et directeur, Innovation, respectivement.

Après la conclusion de l'entente d'acquisition d'actifs, le président du conseil d'administration de la Société, M. Delon Human, a fait remarquer :

« Il est clair que la pandémie de COVID-19 a touché tous les secteurs d'activité. Malgré cette

réalité, notre Société a su conserver ses ressources avec diligence, tout en étudiant les

possibilités de croissance exponentielle. Nous sommes heureux d'annoncer la possibilité

d'exploiter une nouvelle technologie brevetée puissante qui pourrait s'avérer une innovation de

rupture dans les industries du cannabis, du chanvre et des produits biopharmaceutiques.

Le 1er avril 2021, pour tirer parti de cette occasion, la Société a embauché Christian Noël à titre

de chef de la direction. M. Noël fait profiter l'entreprise de ses sept années d'expérience à titre

d'associé dans un cabinet de gestion de patrimoine situé à Montréal, où il s'est concentré sur la

structure financière de l'émergente industrie légale du cannabis. De plus, ses connaissances

approfondies du secteur et son exposition rapprochée aux besoins opérationnels pratiques des

transformateurs de cannabis et de chanvre devraient être très utiles pour l'entreprise.

Parlant de sa propre expérience, le chef de la direction, Christian Noël, a ajouté : « J'ai fait une analyse financière minutieuse de presque toutes les plus grandes sociétés publiques et privées de cannabis et de chanvre du monde. Je crois que l'amélioration de la qualité et les importantes économies de coûts offertes par la technologie CryoCann ont le pouvoir de bouleverser l'industrie du cannabis et du chanvre. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Société par courriel à [email protected] ou par téléphone au +1 303 222 8092.

Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le marché OTCQBMD Venture Market sous le symbole boursier AGOL.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de titres, ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays où il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis qui mettent en cause des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, y compris les facteurs de risque définis dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC et qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements dans l'environnement réglementaire touchant la vente et l'utilisation de produits du cannabis ou du chanvre et d'autres secteurs d'activité potentiels que l'entreprise envisagera d'intégrer à un moment donné, la demande pour les produits de l'entreprise, le financement interne et la situation financière de la Société, le déploiement des produits, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés sur lesquels la Société exerce ses activités ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et, sauf exigence contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les activités liées au cannabis aux États-Unis

Les investisseurs doivent savoir que l'industrie du cannabis aux États-Unis est soumise à d'importantes restrictions juridiques et à d'importants règlements. La marijuana, telle qu'elle est définie dans la Controlled Substances Act des États-Unis, demeure une drogue de l'annexe I en vertu de la loi américaine, ce qui rend illégal, en vertu de la loi fédérale américaine, de cultiver, de distribuer ou de posséder du cannabis, entre autres choses. Les opérations financières impliquant des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à en faire la promotion peuvent servir de fondement à des poursuites en vertu de la législation fédérale américaine applicable sur le blanchiment d'argent. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par la Société à la SEC en ce qui concerne les facteurs de risque connexes.

SOURCE Andina Gold Corp.

Liens connexes

redwoodgreencorp.com