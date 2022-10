Les technologues de pointe peuvent présenter une demande pour participer au défi mondial offrant un prix de 10 000 $

NEW YORK, 28 octobre 2022 /CNW/ -- Andela , le marché mondial des talents techniques à distance, accepte maintenant les candidatures pour son prochain tournoi EPIC . En partenariat avec HackerEarth et Payoneer, le tournoi mettra en valeur les meilleurs développeurs qui travailleront en équipe pour créer des prototypes de solutions qui auront un impact positif sur la main-d'œuvre à distance qui est en croissance à l'échelle mondiale.

Les Héros du tournoi EPIC (PRNewsfoto/Andela) Les Héros du tournoi EPIC (PRNewsfoto/Andela)

Les participants pourront être situés n'importe où dans le monde, mais ils devront choisir un pays à représenter dans les quatre régions suivantes : l'Amérique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ou l'Asie-Pacifique. Conformément à l'objectif d'Andela d'aider les entreprises à créer des équipes d'ingénierie à distance, les programmeurs effectueront des intrusions informatiques et concevront des produits qui aideront à résoudre les problèmes de l'avenir du travail. Le défi est composé de deux rondes, dont un premier défi de programmation EPIC au cours duquel les équipes ou les personnes seront évaluées en fonction de leurs capacités de codage. Dans le cadre de ce défi d'une durée de trois heures, les participants feront appel à leurs aptitudes de programmation pour améliorer leur position au classement.

Une courte liste de 16 équipes [quatre de chaque région] aura un accès exclusif au marathon de programmation des travailleurs à distance EPIC à compter du 28 novembre 2022, où ils passeront dix jours à perfectionner leurs compétences en piratage avant de présenter leur solution à un jury. Le travail final des participants sera évalué en fonction de leurs compétences en matière de résolution de problèmes et de développement de produits, conformément aux valeurs EPIC d'Andela. Les participants sont encouragés à :

Faire preuve d'excellence dans le développement de leurs différentes piles

dans le développement de leurs différentes piles Démontrer de la passion au moment de présenter leur idée ou leur solution

au moment de présenter leur idée ou leur solution Faire preuve d' intégrité et d'honnêteté lorsqu'ils présentent leurs solutions

et d'honnêteté lorsqu'ils présentent leurs solutions Et collaborer pour se démarquer des autres équipes de la compétition

Les équipes qui proposent les trois meilleures solutions sur le plan de la créativité, de l'impact, de la faisabilité et de l'extensibilité se verront décerner des prix d'une valeur de 10 000 $ en espèces et en articles promotionnels d'Andela et de ses partenaires.

Voici la déclaration de Michael Starkenburg, directeur des produits et de la technologie à propos du marathon de programmation : « Grâce au tournoi EPIC, nous créons une expérience qui aidera les développeurs du monde entier à mettre à l'essai leurs compétences et à collaborer avec leurs pairs, tout en mettant au point des solutions significatives qui pourraient avoir un impact positif sur le nombre croissant de travailleurs à distance dans le monde. Les marathons de programmation encouragent les participants à puiser dans leur créativité, et nous avons hâte de voir les technologues en solutions créatives qui se démarqueront. »

Selon une étude de Owl Labs, au cours des dernières années, l'adoption généralisée du travail à distance a connu une croissance exponentielle, 56 % des entreprises mondiales permettant le travail à distance, tandis que le mode de travail de 16 % des entreprises mondiales est entièrement à distance. Le marathon de programmation inspirera des solutions susceptibles d'alimenter l'avenir du travail à distance à l'échelle mondiale.

À propos du tournoi, Carlos Carrascal, responsable marketing senior pour les talents chez Andela, a déclaré : « Il y a du talent partout dans le monde. La technologie crée aujourd'hui des occasions plus diversifiées et inclusives que jamais auparavant - peu importe où vous êtes né, où vous vivez, votre âge ou votre sexe. À Andela, nous avons créé le tournoi EPIC comme un espace où les ingénieurs peuvent mettre en valeur leurs compétences, représenter leur pays, s'amuser et faire partie de la meilleure équipe de leur région - et du monde entier. »

Lancée en 2014, Andela aide des entreprises comme GitHub , Goldman Sachs , et Cloudflare à créer des équipes d'ingénierie à distance en leur donnant accès aux meilleurs ingénieurs logiciels au monde. Aujourd'hui, le réseau Andela représente des ingénieurs talentueux de plus de 100 pays.

La période de présentation des demandes prendra fin le 26 novembre 2022, et les équipes présélectionnées seront évaluées lors de la finale en direct et de la cérémonie de remise des prix le 13 décembre 2022. Pour obtenir plus de renseignements et vous inscrire au tournoi EPIC, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur Andela ou pour les demandes d'entrevue, veuillez communiquer avec Maria Adediran de Wimbart | à l'adresse [email protected]

À propos d'Andela

Andela est un réseau mondial de talents qui relie les entreprises à des ingénieurs à distance approuvés dans les marchés émergents. Des centaines d'entreprises de premier plan comme GitHub , Cloudflare , et ViacomCBS tirent parti d'Andela pour développer leurs équipes d'ingénierie rapidement et de manière rentable. Andela est une organisation décentralisée présente sur six continents qui est soutenue par différents investisseurs, dont Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital et Google Ventures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932066/Andela_EPIC_Tournament_Hero.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932067/Andela_EPIC_Tournament.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1881755/AND_Logo_Lockup_Black_RGB_Logo.jpg

SOURCE Andela