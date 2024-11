Ancienne usine de Medicago - Des investisseurs québécois font l'acquisition du 2300, d'Estimauville pour y développer un pôle des sciences de la vie

QUÉBEC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Les partenaires d'affaires québécois Hugues Harvey, président de HarveyCorp, et Marc LeBel, ex-président de NuChem Sciences-Sygnature et fondateur d'Anapharm, sont fiers d'annoncer avoir fait l'acquisition du mégacomplexe du 2300, avenue d'Estimauville, à Québec -- l'ancienne usine de Medicago -- avec l'intention d'y développer un pôle des sciences de la vie.

Le mégacomplexe - par la taille, la nature et la modernité de ses installations - représente un potentiel incroyable pour le secteur des sciences de la vie. Les installations de quelque 700 000 pieds carrés incluent des laboratoires à la fine pointe de la technologie, des salles blanches, de même que des bureaux et des espaces industriels. Elles sont inutilisées depuis la fin des activités de Medicago en 2023.

Un pôle pour les sciences de la vie

Des investissements de plusieurs dizaines de millions $ seront réalisés pour convertir le complexe en pôle des sciences de la vie, une industrie stratégique pour la grande région de la Capitale-Nationale. L'objectif est d'y accueillir des entreprises privées des domaines pharmaceutiques, des biotechnologies, des technologies médicales, mais aussi des incubateurs, ainsi que des organismes publics du domaine de la santé.

Des discussions sont déjà bien entamées avec plusieurs entreprises ayant manifesté un grand intérêt pour s'établir dans ce nouveau pôle. Des travaux de réaménagement seront lancés au début de l'année 2025 et les premiers locataires devraient s'établir dans le pôle à compter de 2026.

Une expertise reconnue

Marc LeBel et Hugues Harvey sont partenaires d'affaires depuis plusieurs années. C'était tout naturel pour eux de s'associer pour faire l'acquisition du 2300, avenue d'Estimauville. Des investisseurs privés québécois, dont M. François Laflamme, ancien président et fondateur d'OmegaChem à Lévis, participent également au financement de cette transaction.

Les deux partenaires allient l'expérience et l'expertise nécessaires pour mener à bien cet ambitieux projet, Marc LeBel ayant une connaissance pointue des entreprises évoluant dans le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) et de leurs besoins, tandis qu'Hugues Harvey possède une expertise accrue dans le développement immobilier de laboratoires.

Citations

« Les pôles d'excellence sont reconnus pour stimuler l'innovation, en plus de favoriser l'attraction de talents et d'investissements privés. Cet ambitieux projet viendra donc répondre aux besoins croissants du secteur des sciences de la vie à Québec, mais contribuera aussi à renforcer l'expertise déjà reconnue de la région de la Capitale-Nationale dans cette industrie stratégique. »

-Marc LeBel

« Ces dernières années, nous avons développé une expertise unique dans la conversion d'immeubles en espaces de laboratoires dédiés aux sciences de la vie. Nous pouvons donc attester du grand potentiel du complexe du 2300, d'Estimauville. Nous sommes convaincus de pouvoir y développer un projet structurant pour les acteurs de l'industrie et, plus largement, pour toute l'économie de la grande région de Québec. »

-Hugues Harvey, président de HarveyCorp

À propos de HarveyCorp

HarveyCorp se spécialise dans la gestion et le développement de projets immobiliers, notamment dans les secteurs de l'immobilier industriel, commercial et de bureaux, mais également dans les domaines de l'énergie et de la construction. L'entreprise a développé une grande expertise dans la construction et la conversion d'immeubles en espaces de laboratoires dédiés aux sciences de la vie. Avec plus de 500 000 pi2 de projets réalisés depuis 2019 dans ce secteur d'activité, ayant une valeur de plus de 200 millions de dollars, l'équipe de HarveyCorp est devenue maître dans ce domaine.

À propos de Marc LeBel

Marc LeBel était jusqu'à récemment président de NuChem Sciences-Sygnature Discovery, entreprise ayant connu une forte croissance - de 17 à plus de 300 employés - sous sa gouverne, de 2017 à 2024. Il possède une vaste expérience du milieu des organisations de recherche contractuelle (CRO). Il a fondé Anapharm en 1994, une CRO de phase 1 est passée de 8 à 1 200 employés, avec un chiffre d'affaires de 150 millions $ par année, et des sites à Québec, Trois-Rivières, Montréal, Toronto, Princeton et Barcelone.

