Ancien terrain de golf de Rosemère : dévoilement du Quartier Melrose

ROSEMÈRE, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fiertè que nous dévoilons une vision de développement de l'ancien terrain de golf de Rosemère: le Quartier Melrose. Un projet visionnaire, responsable, vert et surtout respectueux de la vision urbanistique des Rosemèrois.e.s !

Par l'entremise d'un site Web informatif, les citoyens sont invités à découvrir le projet, aboutissement d'un travail consultatif de longue haleine et qui propose des solutions concrètes aux enjeux qui concernent l'ensemble de la population de Rosemère.

Cette vision d'écoquartier repose sur une préservation jamais vue de 50% d'espaces verts publics, rendue possible par l'atteinte d'un minimum de densité et d'implantation d'habitations mixtes satisfaisant, qui combine résidences unifamiliales et multi logements. Le projet représente une première au Québec, surpassant ce que prévoit la législation qui fixe cette exigence à 10%.

Le Quarter Melrose a même reçu un verdict favorable de l'organisme d'intérêt public Vivre en Ville : « le projet de développement du terrain de l'ancien golf répond aux exigences et critères à respecter à l'échelle de l'agglomération et du quartier pour devenir un écoquartier ». Vivre en Ville reconnaît la volonté des développeurs de conserver un maximum d'espaces verts sur le site et que cette volonté concorde avec les pratiques exemplaires en matière d'aménagement des écoquartiers.

Les commentaires des citoyens sont encouragés. Nous souhaitons contribuer concrètement au développement de l'avenir de Rosemère et nous espérons profondément que la présentation de ce projet suscitera un contexte propice à la collaboration entre toutes les parties prenantes. Pour se faire, il suffit de consulter l'adresse quartiermelrose.ca et de remplir le formulaire à cet effet. De plus, l'abonnement à l'infolettre du Quartier Melrose permettra de rester à l'affût des derniers développements concernant l'avenir du terrain de l'ancien golf de Rosemère.

SOURCE Le Quartier Melrose

Renseignements: Source et informations : Guillaume Mongrain | Directeur des Communications, Quartier Melrose Inc. [email protected] | 450-818-7785