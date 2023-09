Analyse de l'ACPP : Les émissions du secteur du pétrole et du gaz conventionnel ont chuté de 24 pour cent au cours de la dernière décennie

CALGARY, AB, le 31 août 2023 /CNW/ - De 2012 à 2021, les producteurs de gaz naturel et de pétrole conventionnels ont diminué de 24 pour cent leurs émissions d'équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) de portée 1 absolues tout en augmentant leur production totale de 21 pour cent. L'analyse complète, effectuée par l'Association canadienne des producteurs pétroliers à l'aide des plus récentes données du gouvernement canadien sur les émissions et la production, montre que le Canada a la capacité d'augmenter sa production ainsi que son rôle de fournisseur sûre d'énergie produite de façon responsable tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

Plus précisément, l'analyse montre qu'entre 2012 et 2021 :

La production de gaz naturel a augmenté de 35 pour cent alors que les émissions d'équivalent de CO2 diminuaient de 22 pour cent. Au cours de la même période, les producteurs de gaz naturel ont réduit leurs émissions de méthane de 38 pour cent.

La production de pétrole conventionnel demeure relativement stable (diminution de 9 pour cent), mais elle génère 27 pour cent moins d'émissions d'équivalent de CO2; ce qui démontre démonstration le travail intensif des producteurs pour diminuer l'intensité de leurs émissions.

Les producteurs conventionnels ont également diminué de 34 pour cent les émissions de méthane de la production de gaz naturel et de pétrole et l'intensité des émissions de méthane de 46 pour cent.

Les données qui ont servi à l'analyse proviennent en partie de l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement du Canada, ainsi que des données sur la production de Statistique Canada. La production conventionnelle fait référence à toute la production de pétrole et de gaz naturel à l'exception de celle des sables bitumineux.

L'analyse complète se trouve ici.

Citations à l'appui de Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l'ACPP :

« Lorsque nous parlons d'accroître le rôle du Canada en tant que fournisseur mondial de gaz naturel et de pétrole responsable, une des mesures appliquées est le rendement en matière d'émissions. Les producteurs conventionnels canadiens démontrent qu'il est possible d'accroître la production énergétique pour assurer la sécurité énergétique tout en diminuant les émissions. »

« Ce bilan en matière de diminution des émissions tout en augmentant la production démontre la raison pour laquelle le pétrole et le gaz naturel canadiens devraient être le premier choix pour répondre aux besoins énergétiques à l'échelle internationale. Aussi longtemps que le monde aura besoin de pétrole et de gaz naturel, les barils canadiens devraient être inclus dans cet approvisionnement. »

« La majorité du pétrole et du gaz naturel conventionnels produits au Canada est consommée par les Canadiens. Cette production joue un rôle important dans la sécurité énergétique de notre pays et nos producteurs démontrent qu'il est possible de continuer à développer nos ressources pétrolières et gazières tout en diminuant les émissions de cette production. »

L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) est la ressource de confiance pour les entreprises de toutes tailles vouées à la prospection, à l'exploitation et à la production du pétrole et du gaz naturel partout au pays. Les entreprises membres de l'ACPP produisent 80 % du pétrole et du gaz naturel canadiens. Les membres associés de l'ACPP offrent une gamme étendue de services qui soutiennent l'industrie du pétrole et du gaz naturel en amont. Ensemble, les membres et membres associés de l'ACPP représentent un partenaire orienté sur les solutions pour répondre aux besoins du Canada et du monde entier en matière d'énergie sûre, sécuritaire, fiable, abordable et produite de façon responsable. Ils sont aussi une part importante de l'industrie nationale, dont les revenus atteignent environ 116 milliards de dollars par année pour la production de pétrole et de gaz naturel. L'ACPP appuie les efforts de l'industrie visant à poursuivre la réduction des émissions de GES en amont et favorise la participation et la prospérité des Autochtones. En tant qu'organisme apolitique, l'ACPP travaille avec tous les gouvernements et tous les partis pour faire en sorte que notre industrie existe encore longtemps.

