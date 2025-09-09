Analog Pharma Canada lance son premier produit sur le marché canadien

Ce lancement permettra d'étendre la portée d'une expertise canadienne unique en matière de santé maternelle afin de servir les générations à venir.

BLAINVILLE, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Analog Pharma Canada, une société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments génériques pour les maladies rares et ultra-rares, ainsi que dans les versions génériques de produits appartenant à Duchesnay, et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréate du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024 de l'ADRIQ, est fière d'annoncer le lancement de son premier produit, PrALOG-Doxylamine/PyridoxineMD (succinate de doxylamine et chlorhydrate de pyridoxine), destiné aux femmes enceintes1. Ce lancement marque un jalon important pour Analog Pharma Canada, qui fait son entrée sur le marché pharmaceutique avec une version générique du produit phare de GPD, PrDiclectin®, qui fait partie de la riche histoire du groupe dans le domaine de la santé des femmes, garantissant ainsi que le savoir-faire québécois continuera de servir les femmes canadiennes.

« Forts de l'expertise unique du groupe et de ses décennies d'expérience dans le domaine de la santé maternelle, nous sommes heureux de jeter les bases d'un portefeuille solide et en pleine croissance de traitements abordables et de haute qualité, » a déclaré Dany Hallé, vice-président des affaires commerciales, GPD. « Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par des fluctuations, nous sommes fiers de pouvoir garantir la disponibilité fiable du PrALOG-Doxylamine/PyridoxineMD, grâce à nos installations de fabrication situées ici, au Québec. »

Fondée en janvier 2024, Analog Pharma Canada a été créée dans le but d'étendre la portée des innovations d'impact du Groupe en développant des options thérapeutiques génériques pour les produits appartenant à Duchesnay ainsi que d'offrir un accès à des médicaments orphelins externes, notamment ceux développés en partenariat avec des leaders mondiaux de l'industrie des sciences de la vie, qui répondent aux normes les plus élevées en matière d'efficacité, de sécurité et d'accessibilité.

« Le lancement d'PrALOG-Doxylamine/PyridoxineMD est une étape importante et significative pour Analog Pharma Canada. En tant que premier produit d'une longue série, il reflète notre mission qui consiste à améliorer l'accès à des médicaments abordables et de haute qualité dont les Canadiens ont vraiment besoin. Nous souhaitons soutenir les professionnels de la santé, améliorer le parcours des patients et contribuer à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement plus solide et plus autonome au sein du système de santé canadien », a déclaré Frank Olivier Labelle, directeur associé d'Analog Pharma Canada.

PrALOG-Doxylamine/PyridoxineMD (succinate de doxylamine et chlorhydrate de pyridoxine) est indiqué dans le traitement des nausées et vomissements de la grossesse1. L'effet indésirable le plus fréquent associé au succinate de doxylamine est la somnolence. La pyridoxine est une vitamine généralement reconnue comme n'ayant aucun effet indésirable.

Veuillez consulter la monographie de produit au https://files.analogpharma.com/analog-pharma/pm-alog-doxylamine-pyridoxine/monographie-de-produit.pdf pour y trouver les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit auprès de notre Service d'information médicale. Veuillez communiquer avec nous au numéro 1-833-380-9154 ou à l'adresse [email protected] .

À PROPOS D'ANALOG PHARMA CANADA

Analog Pharma Canada a pour mission de réduire le fardeau sociétal et améliorer l'accès aux médicaments dans le domaine des maladies orphelines. Membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, Analog Pharma Canada tire parti de la position unique du Groupe en tant qu'innovateur, fabricant et distributeur canadien pour garantir la disponibilité fiable de médicaments orphelins et génériques de haute qualité à des prix abordables.

Pour en savoir plus sur Analog Pharma Canada, visitez le https://analogpharma.ca/fr .

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. La capacité d'exportation de GPD s'étend à plus de 50 pays grâce au potentiel de fabrication élevé de ses traitements innovants, soutenu par son usine de fabrication à la pointe de la technologie.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour en savoir plus sur Groupe pharmaceutique Duchesnay, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr .

Références :

1. Monographie de produit : https://files.analogpharma.com/analog-pharma/pm-alog-doxylamine-pyridoxine/monographie-de-produit.pdf

