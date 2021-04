NEW YORK, 12 avril 2021 /CNW/ - Amynta Group, un important fournisseur de produits et services d'assurance spécialisés dans l'assurance dommages et la protection de garanties, a annoncé la nomination de Wayne Connelly au poste de président de la société Specialty Equipment Insurance Services (SEIS) d'Amynta au Canada. SEIS offre des produits d'assurance et de protection concernant l'équipement lourd destiné aux marchés de l'agriculture et de la construction. M. Connelly sera responsable des activités de l'entreprise au Canada. Il concentrera ses efforts en vue de stimuler la croissance au sein du marché canadien grâce à la diversification de l'offre de produits de l'entreprise et à la prestation d'une expérience client supérieure. Il travaillera à partir de nos bureaux de Calgary, en Alberta.

« Nous sommes ravis d'accueillir Wayne au SEIS. Il est un chef d'entreprise très respecté au sein du marché canadien de l'assurance. Ses vastes connaissances et sa grande expérience seront d'une valeur inestimable en vue d'élargir notre offre de services et de créer de nouvelles possibilités au Canada. Wayne contribuera à stimuler l'innovation et favorisera notre réussite à long terme au moment où nous continuons à renforcer nos activités canadiennes et à investir dans leur croissance, a déclaré Dave Kocourek », président de la société Specialty Equipment Insurance Services d'Amynta.

« SEIS est bien implantée dans le marché de l'équipement destiné aux secteurs de l'agriculture et de la construction, et elle a accès à d'importantes possibilités d'accroître ses activités au sein du marché canadien. Je suis impatient de travailler avec toute l'équipe de SEIS afin d'accélérer la croissance de nos activités canadiennes », a déclaré Wayne Connelly.

M. Connelly possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, et il mettra à contribution son expertise unique et son réseau de relations au service du marché de l'agriculture. Avant de se joindre à Amynta, il occupait le poste de président et chef de la direction de ONE Insurance Group dans la province du Manitoba, au Canada. Auparavant, M. Connelly a occupé le poste de président, ainsi que différents autres postes de direction à Federated Insurance of Canada, une filiale de Fairfax Financial Holdings.

À propos d'Amynta

Amynta Group est une société offrant des services d'assurance de premier plan qui gère des primes d'une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars et compte sur plus de 2 000 associés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Amynta est une entreprise indépendante, axée sur la clientèle et la sélection des risques qui propose des solutions novatrices en matière d'assurance et de protection de garanties aux principaux transporteurs, marchands en gros, bureaux de vente au détail, concessionnaires automobiles, fabricants d'équipements d'origine et détaillants de produits de consommation. Amynta exerce ses activités dans trois secteurs : Les agences générales déléguées; les garanties, notamment en ce qui concerne l'équipement motorisé, l'équipement destiné aux consommateurs et l'équipement spécialisé; et les services associés aux risques spécialisés. Pour en savoir plus, consultez le site amyntagroup.com.

