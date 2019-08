Amplitude lance Engage, une solution de ciblage comportemental pour la personnalisation des campagnes automatisées

SAN FRANCISCO, 14 août 2019 /CNW/ - Amplitude, la plateforme spécialisée dans l'intelligence produits, lance Amplitude Engage pour aider les équipes à piloter des campagnes ciblées au moyen des informations et des segments tirés des données comportementales qu'elles ont elles-mêmes obtenues. Amplitude Engage synchronise de manière dynamique les segments personnalisés d'Amplitude vers le système de messagerie interne à l'appli et des plateformes marketing comme Braze, Intercom, Marketo et Facebook.

De nos jours, les canaux sont saturés et pour se démarquer, les entreprises doivent envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Le fait d'investir dans des plateformes marketing permet d'automatiser l'orchestration et la prestation, mais la plupart des campagnes n'ont pas accès au contexte entourant le comportement des utilisateurs. Les entreprises sont tenues de formuler de vagues hypothèses à partir de profils démographiques, car elles ne peuvent pas opérationnaliser tous les comportements qu'elles aimeraient opérationnaliser -- notamment ceux qui voient le jour sur les plateformes qu'elles détiennent (sites Web, applis et centres d'assistance, entre autres).

Avec Amplitude Engage, les entreprises peuvent utiliser les données comportementales qu'elles ont elles-mêmes obtenues en tirant parti des outils de pointe d'Amplitude en matière d'analytique et de segmentation pour piloter des campagnes ciblées sur leurs plateformes marketing.

« Nous avons déjà pu constater à quel point Amplitude Engage révolutionne la façon dont les équipes de marketing et de croissance ciblent leurs campagnes sur les différents canaux d'engagement », a déclaré Spenser Skates, cofondateur et PDG d'Amplitude. « Amplitude est ravi de poursuivre le développement de la première plateforme au monde en matière d'intelligence produits et ainsi d'aider les équipes à tirer parti de leurs données pour agir avec intelligence. »

Au lieu d'envoyer des courriels ou d'entreprendre des campagnes à grande échelle, les entreprises tiennent compte du contexte entourant le comportement des utilisateurs pour créer des messages personnalisés et les envoyer en temps opportun à des segments d'utilisateurs précis. Cela signifie moins de pourriels pour les consommateurs et des programmes plus efficaces pour les professionnels du marketing.

Avec Amplitude Engage, Amplitude comprend les éléments suivants :

Segmentation comportementale pour accéder en libre-service au parcours complet des utilisateurs afin de segmenter et de valider les publics en fonction de leur mode de vie, de leurs préférences en matière de contenu, de leur mode de consommation ou encore de leur historique ou de leurs intentions d'achat.

pour accéder en libre-service au parcours complet des utilisateurs afin de segmenter et de valider les publics en fonction de leur mode de vie, de leurs préférences en matière de contenu, de leur mode de consommation ou encore de leur historique ou de leurs intentions d'achat. Ciblage dynamique pour orienter instantanément les publics vers les plateformes de marketing et de messagerie internes à l'appli ou pour mettre en place l'actualisation de données par synchronisation planifiée afin qu'elles se mettent à jour automatiquement et renforcent ainsi des campagnes programmées.

pour orienter instantanément les publics vers les plateformes de marketing et de messagerie internes à l'appli ou pour mettre en place l'actualisation de données par synchronisation planifiée afin qu'elles se mettent à jour automatiquement et renforcent ainsi des campagnes programmées. Mesure des impacts à des fins d'optimisation de la valeur de l'activité récurrente en facilitant la visualisation de l'impact des campagnes en termes de fréquence d'utilisation, d'achats répétés, de fidélisation et de conversion au cœur du produit.

Amplitude Engage comporte des connecteurs intégrés dans Airship, Braze, Facebook, Intercom, Iterable, Leanplum, Marketo et Segment, et la liste ne cesse de s'étoffer.

« La combinaison des expériences de messagerie de pointe de Braze et de la segmentation comportementale avancée d'Amplitude aidera les entreprises à améliorer leur engagement et leur retour sur investissement », a déclaré Myles Kleeger, président et COC de Braze. « Amplitude Engage fournira à nos clients des informations pertinentes et exploitables au sein même de la plateforme Braze. Les données relatives aux interactions avec la campagne reviennent ensuite dans Amplitude, mettent en lumière des perspectives futures et démontrent la puissance de l'écosystème Braze Alloy. »

Déjà plus de 100 entreprises pilotent des campagnes ciblées en s'appuyant sur les segments avancés qu'elles créent dans Amplitude.

« Une meilleure segmentation est synonyme de meilleur engagement », a commenté Emmanuel Frenehard, directeur technique d'iflix. « Avec Amplitude Engage, iflix a amélioré ses taux de conversion des campagnes et multiplié par quatre ses revenus publicitaires en s'appuyant sur la segmentation comportementale des utilisateurs ciblés. L'engagement nous a permis de réaliser des expériences très ciblées et d'optimiser les campagnes pour générer de l'impact. »

Avec Amplitude Engage, les entreprises sont en mesure de :

Cibler programmatiquement plusieurs centaines de segments de clientèle -- Flipp, la plus importante plateforme de coupons en ligne au Canada, automatise maintenant de façon transparente plusieurs centaines de campagnes personnalisées, ce qui a contribué à augmenter de plus de 20 % le taux de clics.

Réduire les coûts d'acquisition grâce à des expériences sur mesure -- Rappi, la plus grande plateforme de livraison à la demande d'Amérique du Sud, a réduit ses coûts d'acquisition de 30 % en adaptant ses campagnes dans Braze au comportement qu'affichaient les clients dans le produit.

Tester rapidement de nouveaux segments -- Dave, une plateforme de gestion financière, a effectué plus de 500 000 conversions vers un nouveau produit en testant facilement les variations des segments de clientèle -- un processus qui prend maintenant 5 secondes, au lieu de 5 jours.

Mesurer l'impact d'une campagne sur les résultats générateurs de revenus -- Rappi a enregistré une augmentation de 10 % des commandes provenant de nouveaux utilisateurs en optimisant le calendrier et la messagerie de la campagne pour les premiers achats.

Depuis le début de l'année 2019, les entreprises ont utilisé Amplitude Engage pour synchroniser des segments plus de 550 000 fois avec leurs outils de messagerie et de marketing intégrés.

Pour en savoir davantage sur Amplitude Engage, consulter le site https://amplitude.com/engage.

À propos d'Amplitude

Amplitude est la première plateforme d'intelligence produits au monde. Nous donnons aux équipes les moyens d'utiliser les données clients pour bâtir une expérience enrichissante et favoriser leur croissance. Plus de 30 000 équipes et 20 entreprises des Fortune 100, dont Microsoft, Adidas, Paypal, Booking.com, Twitter, Doordash, Peloton et Rent The Runway, utilisent Amplitude pour accroître leurs taux de conversion et de fidélisation.

