Amplio Stratégies lance ses capsules Prendre soin de sa santé mentale au travail

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Devant la hausse préoccupante de la détresse psychologique des travailleurs et des impacts directs sur les organisations, la présidente d'Amplio Stratégies Geneviève Desautels est fière de lancer une série de capsules vidéo sous la thématique Prendre soin de sa santé mentale en milieu de travail.

Animée par une psychologue du travail chevronnée, cette série de capsules est un outil clé en main pour les organisations qui souhaitent mettre en place des initiatives de prévention et d'accompagnement en matière de santé psychologique au bénéfice de leurs gestionnaires et employés.

« Le contexte actuel a évidemment exacerbé le stress et l'anxiété chez de nombreux travailleurs, si bien que plusieurs se sentent complètement dépassés et ont du mal à reprendre le dessus » explique Mme Desautels. Elle ajoute : « La série de 6 capsules que nous proposons, permettra aux travailleurs/employés non seulement de prendre conscience de leur état psychologique global, mais leur fournira de nombreux trucs et références complémentaires qui les aideront à mieux gérer le stress et ainsi, favoriser leur bien-être au travail ».

Les utilisateurs y trouveront des conseils simples et efficaces pour cultiver leur bien-être au travail. Les thématiques abordées relèvent de défis fréquemment rencontrés tels que Comment déconnecter, comment agir face à une personne en détresse, comment préserver son équilibre, etc.

Dans un contexte où la santé psychologique est au cœur des préoccupations, les organisations doivent plus que jamais faire preuve de bienveillance et multiplier les initiatives pour soutenir leurs employés et leurs gestionnaires à travers cette nouvelle réalité puisque leur pérennité repose avant tout sur une main-d'œuvre en santé.

Pour obtenir de l'information sur les capsules Prendre soin de sa santé mentale en milieu de travail, consultez : sante-mentale.illuxi.com.



Pour accéder aux capsules, cliquez ici : amplio.illuxi.com



À propos d'Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une firme de conseil agile fondée en 2016 qui accompagne les dirigeants et les équipes des PME et des grandes entreprises dans leurs défis de croissance et de transformation. Amplio Stratégies offre de nombreux services complémentaires en matière de formation, coaching individuel, accompagnement de groupe, conférences par l'équipe de consultants, formateurs et coachs à l'intention des employés, gestionnaires et dirigeants.



