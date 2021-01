Le nouveau cours se compose de deux modules, l'un sur les opérations au sol et l'autre sur les opérations aériennes. Ce dernier porte sur les changements récents apportés au dispositif MCAS. Le cours d'Amplifire complémente les modules de formation informatisés et la documentation d'apprentissage de Boeing et sert de contrôle des connaissances validant le processus. Une fois que les pilotes auront maîtrisé le contenu du cours, ils recevront un entraînement sur simulateur pour mettre leurs connaissances en pratique et démontrer leur compétence.

« L'utilisation de l'outil logiciel Amplifire offre aux utilisateurs une formation compatible avec le cerveau et basée sur les sciences. Celle-ci constitue un outil puissant d'éducation fondée sur des preuves (EFP) qui utilisera des données réelles de pilote de WestJet pour aider les opérations aériennes à définir des domaines d'intérêt particuliers », a déclaré Jimmy Dean Porter, pilote en chef de WestJet et le co-développeur du cours.

S'appuyant sur les plus récents principes des sciences cognitives, les algorithmes de la plateforme s'adaptent pour répondre aux besoins d'apprentissage uniques de chacun. L'analyse des données de l'apprenant fournit de précieux renseignements de gestion sur le progrès, la maîtrise, les obstacles et l'orientation précise des apprenants, ce qui permet un accompagnement personnalisé.

« Nous sommes honorés de travailler avec WestJet au déploiement de ce cours », a déclaré Dan Morley, vice-président d'Amplifire. La plateforme est un autre outil qui assure la sécurité des clients et des équipages de WestJet lors de la remise au service de leurs appareils MAX. »

Le travail effectué par Transports Canada et d'autres organismes de réglementation indépendants partout dans le monde, conjugué à notre propre préparation, à nos propres processus et à notre diligence raisonnable, corroborent une remise en service sécuritaire de ces aéronefs », a poursuivi M. Porter.

À propos d'Amplifire

Les découvertes du XXIe siècle en sciences cognitives ont ouvert la voie d'une nouvelle ère d'épanouissement du potentiel humain. La plateforme d'apprentissage en ligne Amplifire utilise ces résultats pour aider nos clients à assimiler leur apprentissage, à éliminer les erreurs et à changer les comportements. Cela aura pour effet l'amélioration de la performance et de la prospérité. Le secteur de la santé, de l'éducation et les sociétés Fortune 500 utilisent les algorithmes d'apprentissage brevetés, les données d'analyse des connaissances et les capacités de diagnostic d'Amplifire pour améliorer les résultats et obtenir un rendement exceptionnel de leur investissement dans le savoir.

