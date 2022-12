SYDNEY, 1er décembre 2022 /CNW/ - Ampcontrol a été nommé fournisseur des systèmes de contrôle des convoyeurs pour la phase 1 du projet de la mine de potasse Jansen de BHP en Saskatchewan, au Canada.

Ampcontrol

Principalement utilisée comme engrais, la potasse fournit une riche source de potassium qui maintient la fertilité des sols et maximise la production alimentaire. Il est prévu que la demande de potasse augmente au rythme de la croissance de la population et de la demande alimentaire à l'échelle mondiale. Ce projet sera bénéfique pour la production agricole mondiale grâce à l'intensification durable de l'agriculture et à l'optimisation du rendement des cultures.

Le système de surveillance et de contrôle iMAC d'Ampcontrol a obtenu l'approbation du groupe CSA et sera utilisé pour les contrôles des convoyeurs sur place. C'est la première fois qu'un produit d'Ampcontrol est utilisé au Canada.

Rod Henderson, directeur général et chef de la direction d'Ampcontrol, a déclaré que l'occasion de travailler avec BHP au Canada est stimulante.

Il a ajouté : « Nous travaillons avec BHP en Australie depuis plus de 50 ans. Nous sommes impatients de renforcer nos relations en participant au projet de la mine de potasse de Jansen et de mettre à contribution nos solutions électriques de calibre mondial au profit du marché canadien ».

Conçu pour optimiser la productivité tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité possible, le système iMac d'Ampcontrol est adapté aux exigences uniques de chaque site et offre des fonctions comme l'arrêt d'urgence de haute intégrité, la messagerie de diffusion et la fonctionnalité d'identification des dangers liés à la courroie, avec des capacités d'interface distante.

« Un certain nombre de fournisseurs ont choisi Ampcontrol comme fournisseur d'équipement de transmission de signal pour les contrôles des systèmes de convoyeurs souterrains, y compris jusqu`à 35 km de bande transporteuse », a déclaré Jamie Scheffer, gestionnaire de l'équipe de projet intégrée des activités souterraines de BHP.

« Le système iMAC d'Ampcontrol était la solution gagnante parce qu'il donne accès à une interface distante qui nous permet de nous connecter à distance et contribue à la localisation des dérangements en cas de problème. C'est un enjeu particulièrement important pour ce site en raison de son emplacement éloigné » a poursuivi monsieur Scheffer.

BHP a annoncé un investissement de 5,7 milliards de dollars américains dans le projet de la phase 1 de la mine de potasse de Jansen, situé à 140 km à l'est de Saskatoon.

Les travaux sur le transporteur de manutention débuteront à la fin de 2022, et le projet actuel devrait être achevé d'ici 2025.

Faits importants :

- La demande pour la potasse, un engrais essentiel, devrait augmenter parallèlement à la croissance de la population mondiale et aux besoins alimentaires.

- L'approvisionnement de systèmes de contrôle de convoyeurs pour l'étape 1 du projet de la mine de potasse Jansen de BHP en Saskatchewan marque la première autorisation d'utilisation d'un produit d'Ampcontrol au Canada.

- Le système de surveillance et de contrôle iMAC d'Ampcontrol a obtenu l'approbation du groupe CSA et peut maintenant être utilisé au Canada.

À propos de nous

Plus grande entreprise d'électrotechnique privée d'Australie, Ampcontrol est un chef de file mondial de la fabrication de pointe d'innovations, de produits, de solutions et de services primés dans les secteurs des ressources, de l'infrastructure et de l'énergie. Fondée en 1968 à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, Ampcontrol compte maintenant plus de 950 employés répartis dans 30 établissements à travers le monde.

www.ampcontrolgroup.com

Liens vers les images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=435289

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959584/Ampcontrol.jpg

SOURCE AMPCONTROL

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Crystal Bergemann, Ampcontrol, gestionnaire de groupe, Communication et engagement des parties prenantes, tél. : 02 4961 9000 ou 0427 633 423, courriel : [email protected]