AMJ Campbell signe une entente de renouvellement de son partenariat avec Atlas Canada pour 25 ans

MISSISSAUGA, ON, le 1er mai 2022 /CNW/ - AMJ Campbell, la plus grande entreprise de déménagement au Canada, annonce qu'elle a signé, le 1er mai 2022, une entente de 25 ans scellant le renouvellement de son partenariat avec Atlas Canada, une filiale d'Atlas World Group. AMJ Campbell représente Atlas dans 30 emplacements au Canada, offrant des services de déménagement résidentiel complets (déménagement local, interurbain, international et déménagement d'entreprise), des services de déménagement spécialisés avec des options d'entreposage à court et à long terme, des déménagements commerciaux, la livraison à domicile et des solutions logistiques.

« C'est un jour mémorable dans l'histoire d'AMJ et d'Atlas Canada », déclare Fred Haladay, président et chef de l'exploitation d'Atlas Canada. « Ce partenariat privilégié aura des retombées positives pour l'avenir des deux organisations et garantira leur croissance au cours du prochain quart de siècle. C'est vraiment un moment passionnant de notre histoire commune. »

En activité depuis près de 90 ans, AMJ Campbell est un agent Atlas dévoué depuis 1984. Son équipe composée de professionnels du déménagement chevronnés se déploie d'un océan à l'autre et est présente dans tous les marchés clés du Canada. Elle est enthousiaste à l'idée développer la division de la livraison à domicile aux États-Unis. Notre partenariat continu apporte une valeur ajoutée à la croissance et à la vision stratégique de l'organisation.

« Atlas Canada entretient un solide partenariat avec AMJ Campbell depuis de nombreuses années, ce qui a permis aux deux entreprises de se tailler une place en qualité de chefs de file dans le marché du déménagement, de l'entreposage et de la logistique partout au Canada », ajoute Jack Griffin, président et chef de la direction d'Atlas World Group, Inc. « C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir d'annoncer qu'AMJ Campbell et Atlas Canada ont porté leur partenariat à un niveau supérieur par un engagement mutuel à long terme. Cela comprend une participation en capital d'AMJ Campbell dans la société mère d'Atlas Canada, Atlas World Group, Inc., à Evansville, en Indiana. En tant qu'actionnaire, AMJ Campbell aura son mot à dire dans l'orientation générale d'Atlas World Group, Inc. et contribuera à son succès à long terme, non seulement au Canada, mais dans le monde entier. »

« AMJ Campbell est heureux d'annoncer un partenariat à long terme avec Atlas Canada et Atlas World Group aux États-Unis. Ce partenariat contribuera à façonner l'avenir d'AMJ et de l'industrie du déménagement au Canada et permettra une expansion sur les marchés américains », affirme Pierre Frappier, président d'AMJ Campbell. « Nous sommes ravis de continuer à travailler aux côtés d'Atlas Canada et d'Atlas World Group et de repousser nos limites en utilisant la technologie la plus récente, en travaillant ensemble partout au pays et en développant nos divisions dans de nouveaux marchés. »

Depuis 1963, Atlas Canada a établi un réseau solide et dévoué de plus de 100 agents qui, grâce à leur capacité d'adaptation, à leur croissance et à leur expérience, continuent de travailler en vue de renforcer l'engagement de l'agence à fournir un excellent service à nos précieux clients. Le renouvellement de ce contrat permettra à Atlas Canada de continuer à renforcer sa position au Canada pendant de nombreuses années.

À propos d'AMJ Campbell

Depuis 1934, AMJ Campbell aide les familles et les entreprises à déménager au coin de la rue et à l'autre bout du monde. Nos équipes d'experts fournissent des services de déménagement locaux, interurbains, internationaux, commerciaux et spécialisés et offrent un service à la clientèle attentionné pour que chaque déménagement se déroule sans tracas. En tant qu'agent Atlas, nous garantissons des solutions de déménagement professionnelles à l'échelle mondiale, à partir de 30 sites détenus et exploités de façon indépendante d'un bout à l'autre du Canada. Pour plus d'information sur AMJ Campbell et ses services de réinstallation, visitez le site www.amjcampbell.com.

À propos d'Atlas Canada

Depuis l'arrivée de la ligne de fourgonnettes sur le marché canadien en 1963, Atlas Canada est devenu le plus important déménageur résidentiel et d'entreprise longue distance au pays. Avec plus de 100 agents au Canada, vous pouvez être certains qu'Atlas sera là pour tous vos besoins de déménagement. Atlas a été le pionnier du certificat national d'assurance qualité dans l'industrie canadienne du transport, offrant un service sécuritaire et fiable pour tous les déménagements locaux, interurbains, internationaux et transfrontaliers au Canada. Atlas Canada et son réseau d'agents sont fiers d'établir des relations durables avec des clients qui respectent les normes les plus élevées en matière de déménagement. Pour de plus amples renseignements sur Atlas Van Lines Canada Ltd. et ses services de déménagement, consultez le www.atlasvanlines.ca.

Megan Schneider, General Manager, AMJ Campbell Inc.