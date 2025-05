Amilia obtient un financement de 35 M$ pour accélérer l'innovation technologique dans l'industrie des loisirs et des activités récréatives

MONTREAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Amilia, une entreprise technologique québécoise de premier plan spécialisée dans la gestion et l'inscription en ligne pour le secteur du sport et des loisirs, a levé 35 millions de dollars pour soutenir sa prochaine phase de croissance et d'innovation. Cette ronde de financement est menée par Vertu Capital, une firme de capital-investissement canadienne spécialisée dans les entreprises technologiques à fort potentiel. Les investisseurs actuels d'Amilia, Exportation et développement Canada (EDC), le Fonds de croissance des entreprises canadiennes (CBGF) et Investissement Québec (IQ), participent également à la transaction.

Stimuler l'innovation et la croissance

Les fonds additionnels permettront d'accélérer l'évolution du logiciel et l'expansion de l'équipe. Amilia supporte les opérations de plus de 6 600 emplacements à travers l'Amérique du Nord, incluant des centres communautaires, des départements municipaux de loisirs, des camps, des complexes sportifs et des programmes parascolaires. Le logiciel d'Amilia permet à ces organisations d'automatiser leurs inscriptions, simplifier la gestion des tâches quotidiennes et percevoir les paiements en toute simplicité. La technologie d'Amilia supporte plus d'un million de participants et traite près de 1 milliard de dollars en transactions chaque année.

« Cet investissement nous permet d'accroitre notre engagement envers les organisations que nous servons en accélérant l'innovation de notre produit », a affirmé Hugo Lachance, PDG d'Amilia. « Notre association à Vertu Capital à ce moment clé nous apporte l'expertise stratégique nécessaire pour accentuer notre impact. Alors que plusieurs fournisseurs dans notre secteur ralentissent leurs investissements technologiques, ce partenariat nous permet de continuer à livrer des outils performants, innovants et adaptés aux besoins futurs des organisations afin de simplifier leurs opérations et amplifier leur impact auprès de leurs communautés. »

Une nouvelle phase d'expansion avec Vertu Capital

Vertu Capital possède une vaste expérience dans la croissance d'entreprises logicielles et voit un fort potentiel dans la trajectoire d'Amilia. « Le marché du sport et des loisirs est un segment dynamique à la recherche de solutions technologiques modernes », a déclaré Eric Kafka, associé chez Vertu Capital. « Amilia a bâti une plateforme robuste et versatile, tout en se taillant une solide réputation en matière de satisfaction client. Nous voyons un fort potentiel pour faire évoluer encore davantage leur offre de produits et leur portée dans le marché. » Dans le cadre de la transaction, M. Kafka se joindra au conseil d'administration d'Amilia.

Confiance renouvelée des investisseurs initiaux

Les partenaires financiers actuels d'Amilia, CBGF, EDC et IQ, participent de nouveau à ce cycle de financement, réaffirmant leur confiance envers la vision et la trajectoire de croissance de l'entreprise. Dans une déclaration commune, ces derniers ont souligné : « En tant qu'investisseurs initiaux, nous avons toujours cru collectivement à la mission d'Amilia, et cette conviction n'a fait que se renforcer. Depuis 2022, l'entreprise a vu ses revenus croître de plus de 130 %, ce qui témoigne clairement de l'adéquation de son offre avec les besoins du marché. Nous sommes fiers de continuer à soutenir Amilia alors que l'entreprise accélère son impact dans l'industrie de la gestion des activités récréatives ».

À propos d'Amilia

Fondée en 2009, Amilia a pour mission de simplifier la gestion des organisations offrant des activités et des affiliations. Amilia est le partenaire technologique de choix de plus de 1 500 organisations réparties dans 6 600 emplacements partout en Amérique du Nord. Ses fonctionnalités modernes permettant l'inscription en ligne, la gestion de plateaux, le paiement, la gestion des affiliations, et plus encore. Son logiciel performant soutient les petites entreprises, les franchises, les centres communautaires et les départements de loisirs municipaux dans leur objectif de connecter avec leurs communautés. Pour en savoir plus, visitez le amilia.com/fr.

À propos de Vertu Capital

Vertu Capital est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques de calibre mondial à fort potentiel, plus particulièrement les entreprises axées sur le développement logiciel. La mission de Vertu est de collaborer avec les équipes de direction afin d'accélérer et de soutenir leur croissance. Forte de décennies d'expertise, l'équipe de Vertu partage des meilleures pratiques, des stratégies concrètes de création de valeur et un vaste réseau de contacts. Vertu possède des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour plus d'information, consultez le site www.vertucapital.ca.

À propos du Fonds de croissance des entreprises du Canada

Le Fonds de croissance des entreprises du Canada (CBGF) fournit des capitaux minoritaires patients et à long terme à des entrepreneurs ambitieux pour financer la croissance et l'expansion d'entreprises de taille moyenne, à l'aide d'investissements de 5 à 20 millions de dollars. Étant un fonds d'investissement permanent avec des engagements de capitaux de 545 millions de dollars, le CBGF s'engage à établir des partenariats à long terme avec les entreprises dans lesquelles il investit. Dans le cadre de sa mission de stimulation de la croissance, le CBGF met en relation des chefs d'entreprise et des experts de secteur pour aider ses entreprises partenaires à réaliser leur plein potentiel.

À propos d'Exportation et développement Canada

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour plus de renseignements, visitez le www.edc.ca.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

