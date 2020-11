MISSISSAUGA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Amgen Canada Inc. (Amgen Canada) a fait équipe avec des patients et des professionnels de la santé pour lancer au Canada le projet pilote mondial de Droit au cœurMC. Droit au cœurMC est une appli axée sur la santé cardiaque qui accompagne et habilite les patients pendant leur rétablissement après une crise cardiaque.

Droit au coeurMC, première appli de son genre pour les survivants d'une crise cardiaque au Canada, offre des conseils, des ressources didactiques et du soutien aux patients qui ont subi une crise cardiaque dévastatrice.

En collaborant avec des patients et des fournisseurs de soins de santé, Amgen Canada a pu comprendre l'ampleur des besoins des patients pendant leur rétablissement, ainsi que les problèmes que Droit au coeurMC devait résoudre. Ces renseignements se sont avérés fondamentaux à la conception de l'appli, puisque les expériences et les commentaires des patients ont permis de déterminer ses fonctionnalités et ses capacités.

Dre Beth Abramson, directrice de la prévention cardiaque et du centre de réadaptation à l'hôpital St Michael's, à Toronto, au Canada, a occupé un rôle de premier plan au sein l'équipe de la conception. Selon elle, les renseignements recueillis auprès des fournisseurs de soins sur la façon dont les patients vivent leur rétablissement se sont avérés des plus précieux.

« J'ai grand espoir que l'appli Droit au coeurMC permettra d'améliorer les soins dans le cadre des efforts déployés pour intégrer la technologie moderne aux parcours de guérison et de prévention secondaire de nos patients, et ce, en abordant des éléments, tels que le mieux-être et la modification des facteurs de risque », explique Dre Abramson.

L'appli Droit au coeurMC remédie aux points de douleur courants des victimes d'une crise cardiaque pendant leur rétablissement, en leur fournissant des solutions à des moments clés. Ces points de douleur, comme les objectifs intangibles et le manque d'information pertinente, sont résolus à l'aide des fonctionnalités intégrées à l'appli.

Selon Patricia van den Ende, survivante d'une crise cardiaque qui a aussi participé à la conception de l'appli, la vie peut être compliquée après une crise cardiaque. « C'est un long parcours, et il y a une foule de renseignements dont il faut être au courant pour prévenir une deuxième crise cardiaque. L'appli Droit au cœurMC facilite la tâche aux survivants et leur fournit les renseignements et la motivation nécessaires, et ce, au moment voulu. »

Non seulement l'appli Droit au cœurMC présente un aperçu des objectifs à court terme des patients, mais elle fait aussi état d'une perspective plus globale, soit des objectifs qu'ils visent à atteindre dans trois mois, six mois ou un an. Elle renferme de nombreuses fonctions permettant aux patients d'optimiser leurs rendez-vous chez le médecin, dont des rappels, des messages les avisant de prendre leurs médicaments et un suiveur du cholestérol LDL. Enfin, elle permet l'établissement d'objectifs clairs qui encouragent l'adoption d'habitudes saines à court et à long terme.

« Droit au cœurMC est conçue par des patients, des fournisseurs de soins de santé et Amgen Canada. Chez Amgen Canada, notre mission consiste à être au service des patients. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir le projet pilote de Droit au cœurMC aux Canadiens afin de les accompagner et de les habiliter pendant leur rétablissement », explique Dre Suna Avcil, directrice médicale générale auprès d'Amgen Canada.

« Cette appli axée sur la santé cardiaque offrira aux victimes d'une crise cardiaque un soutien accru pendant leur rétablissement. Elle aidera des milliers de patients qui souffrent d'une maladie cardiovasculaire artérioscléreuse ou d'autres formes de maladies cardiovasculaires en les habilitant à prendre leur rétablissement en main après une crise cardiaque », ajoute Dre Beth Abramsom, cardiologue préventive.

L'appli Droit au coeurMC peut être téléchargée à partir de l'App Store ou de Google Play

Pour en savoir davantage sur Droit au coeurMC, visitez MyHeartPathApp.ca

Au sujet d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada, et ce, depuis 1991. En partenariat avec de nombreux et importants établissements de soins de santé, universités, centres de recherche de pointe, organismes gouvernementaux et groupes de patients du Canada, Amgen participe au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles utilisations des médicaments existants. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca. et suivez-nous sur Twitter à www.twitter.com/amgencanadagm.

