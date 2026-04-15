Les participants au Sea Otter seront parmi les premiers à découvrir et essayer les vélos les plus récents d'Amflow, équipés des tout nouveaux systèmes d'entraînement Avinox.

MONTEREY, Californie, le 15 avril 2026 /CNW/ - Amflow, marque de vélos axée sur l'innovation et dédiée à la fusion ultime entre technologie et mécanique, présentera sa toute nouvelle gamme de VTTAE légers et puissants lors du plus grand festival mondial du cyclisme, le Life Time Sea Otter Classic, à Monterey, Californie, du 16 au 19 avril 2026.

Amflow dévoile les nouveaux Amflow PX et Amflow PR, gamme de VTT électriques légers à pleine puissance, lors du Life Time Sea Otter Classic 2026 à Monterey Les participants au Sea Otter seront parmi les premiers à découvrir et essayer les vélos les plus récents d’Amflow, équipés des tout nouveaux systèmes d’entraînement Avinox.

Légères et sans limites, les gammes Amflow PX et Amflow PR, alimentées par les nouvelles unités de propulsion M2S et M2 d'Avinox et leurs batteries, redéfinissent les standards des VTT à assistance électrique. Elles offrent aux cyclistes un contrôle accru, une puissance explosive et une autonomie étendue, tout en conservant un cadre élégant et ultra-léger.

La gamme Amflow PX : équipée de l'Avinox M2S, la gamme Amflow PX peut atteindre une puissance de pointe de 1 500 W et un couple maximal de 150 Nm, tout en offrant une assistance fluide et parfaitement contrôlée par le cycliste.

: équipée de l'Avinox M2S, la gamme Amflow PX peut atteindre une puissance de pointe de 1 500 W et un couple maximal de 150 Nm, tout en offrant une assistance fluide et parfaitement contrôlée par le cycliste. La gamme Amflow PR : une première pour Amflow, le cadre de la gamme PR propose une batterie amovible, permettant aux cyclistes de remplacer rapidement la batterie pour prolonger leurs sorties ou de la retirer pour la recharger indépendamment.

Les deux nouvelles gammes mettent l'accent sur la personnalisation, avec jusqu'à 40 combinaisons de réglages de géométrie permettant aux cyclistes d'ajuster précisément le vélo à leur style de conduite. Les deux gammes proposent de série une configuration mullet, offrant à la fois agilité et confort de conduite. Dotés d'un système de biellette à quatre barres entièrement repensé et d'une suspension co‑ajustée avec FOX, Amflow PX et Amflow PR offrent une excellente efficacité de pédalage et réduisent considérablement les retours de pédale, afin que chaque coup de pédale compte.

Découvrez Avinox avec Amflow

Le stand Amflow au Sea Otter mettra également en avant les nouveaux moteurs haute performance Avinox M2S et Avinox M2, ainsi que les toutes nouvelles batteries de l'entreprise. Amflow tire pleinement parti des toutes dernières fonctionnalités des produits Avinox, notamment :

Puissance et couple accrus : le moteur Avinox M2S (présent sur Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon et Amflow PR Carbon Pro) offre un couple maximal de 150 Nm et une puissance de crête de 1 500 W. Amflow PR Carbon est doté du nouveau moteur Avinox M2, qui offre un couple maximal de 125 Nm et une puissance de pointe de 1 100 W.





Nouvelles batteries intégrées et amovibles : Amflow PX intègre une batterie Avinox personnalisée de 700 Wh. Pesant environ 3,18 kg, la batterie Avinox FP700 a une densité énergétique de 220 Wh/kg. Avec cette batterie, Avinox M2S peut atteindre un couple de 130 Nm et une puissance maximale de 1 500 W. De plus, les nouvelles batteries amovibles Avinox de 600 Wh et 800 Wh allient une grande capacité et un faible poids pour offrir une autonomie améliorée et une charge rapide.





Fonctionnement silencieux : le moteur Avinox M2S de nouvelle génération adopte une conception d'engrenages à double engrènement qui élimine le jeu d'engrenage, réduit le bruit de retour dans les pédales et garantit une conduite silencieuse.





Navigation hors ligne : l'application Avinox Ride permet aux utilisateurs d'importer des itinéraires depuis des applications tierces, qui sont transmis à l'écran de contrôle, fournissant des directions virage par virage.





Assistance basée sur la fréquence cardiaque : lorsque le système est connecté à un moniteur de fréquence cardiaque via Bluetooth, le système d'entraînement Avinox ajuste automatiquement le niveau d'assistance au pédalage en fonction des données de fréquence cardiaque afin de maintenir les cyclistes dans leur zone cible pendant le trajet.

Montez en selle

Les participants au Sea Otter feront partie des tout premiers à pouvoir tester les versions haut de gamme de la série, Amflow PX Carbon Pro et Amflow PR Carbon Pro, toutes deux équipées du tout nouveau moteur Avinox M2S. Ces modèles innovants de VTTAE éliminent les compromis habituels entre puissance, autonomie et poids, offrant aux cyclistes le meilleur de chaque monde.

À bientôt au Sea Otter

La 36e édition annuelle du Life Time Sea Otter Classic se tiendra du 16 au 19 avril 2026, au Laguna Seca Recreation Area, à Monterey, en Californie. Rendez-vous sur le stand M1 d'Amflow pour découvrir de près les toutes nouvelles gammes Amflow PX et Amflow PR, ainsi que les unités de propulsion Avinox M2S et M2, toutes récemment annoncées le 9 avril.

Détails de l'exposition :

Dates et heures : du 16 au 19 avril 2026, de 9h00 à 17h00.

Adresse : Weathertech Laguna Seca Raceway, 1021 Monterey Salinas Highway, Salinas, CA 93908

Numéro de stand Amflow : M1

À propos d'Amflow

Créée en 2023, Amflow est la création d'experts en technologie passionnés par le VTT. La marque s'efforce d'étonner avec une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performances, dissimulée dans des silhouettes de VTT électriques élégantes. L'engagement d'Amflow envers l'industrie du vélo électrique est de faire de ses VTT électriques la référence pour tous les cyclistes amateurs de VTTAE, cherchant à transformer n'importe quel terrain en un paradis de possibilités.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954763/Amflow_Debuts_New_Amflow_PX_Amflow_PR_Lightweight_Full_Power_eMTB.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954764/Sea_Otter_Attendees_Among_First_See_Ride_Amflow_s_Newest_Bikes.jpg

SOURCE AMFLOW

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