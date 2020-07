« C'est un honneur que de pouvoir travailler avec l'excellent personnel de JHSF », a déclaré Mike Lopez, directeur général adjoint chez AWM responsable de la stratégie mondiale. « Le golf et le tennis faisant partie du projet, PerfectSwell® s'inscrit parfaitement dans la grande vision du Boa Vista Village. Notre vision, celle d'un réseau mondial de piscines de surf de haute performance, est en train de se matérialiser, São Paulo ajoutant un emplacement clé au réseau d'AWM' en pleine expansion. »

À propos de JHSF

JHSF Participacoes SA est une société de portefeuille active dans le secteur de l'immobilier. La société est investie, par l'intermédiaire de ses filiales, dans le développement, l'achat et la vente, ainsi que la location de biens résidentiels et commerciaux; la construction et l'exploitation de centres commerciaux; la prestation de services d'administration et de gestion de contrats; l'exploitation d'hôtels et d'activités touristiques, ainsi que l'exploitation d'un aéroport d'aviation d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur jhsf.com.br.

À propos d'American Wave Machines

American Wave Machines, une société spécialiste de la technologie de vagues à surfer, est le leader dans le domaine en offrant des expériences surfeur authentiques. Nos sites SurfStream® ont une capacité d'accueil de plus de 100 personnes alors que les piscines à surfer PerfectSwell®, d'une superficie de 0,40 hectare, peuvent accueillir plus de 1 000 personnes. Depuis 2007, à l'échelle mondiale, les amateurs de surf, friands des sites American Wave Machines, en ont profité à raison de plus de 3 000 000 de séances. Vous en saurez plus en consultant notre site à l'adresse AmericanWaveMachines.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1219553/BoaVistaRenderingAnnotated.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

