Cadre juridique chevronnée, elle apporte son expertise en matière de transactions commerciales, de conformité et de propriété intellectuelle à un chef de file du marché secondaire de l'automobile

HUNTERSVILLE, C.N., 16 décembre 2020 /CNW/ - American Tire Distributors (ATD), le plus grand distributeur indépendant de pneus aux États-Unis, a nommé Carol Genis, anciennement au sein du réseau de télévision Twentieth Century Fox Television, à titre de chef des affaires juridiques et d'avocate générale à la direction. Cette annonce témoigne de la transformation continue d'ATD en tant que fournisseur de solutions automobiles le plus branché et le plus perspicace.

« Mme Genis possède de solides antécédents et une expérience diversifiée dans la gestion réussie d'affaires juridiques et commerciales complexes, a déclaré Stuart Schuette, président et chef de la direction d'American Tire Distributors. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur ses qualités de chef de file et de conseillère pour favoriser notre croissance et notre succès. »

Mme Genis compte plus de 25 ans d'expérience dans la gestion réussie des affaires juridiques et commerciales, des transactions d'entreprise, des fusions et acquisitions, des restructurations, du financement, des opérations, de la conformité, des questions de gouvernance d'entreprise, de la propriété intellectuelle et des litiges complexes pour les entreprises publiques et privées dans un éventail d'industries.

Mme Genis possède une vaste expérience de la distribution, de l'octroi de licences, des données et de la protection des renseignements personnels, de l'emploi, des coentreprises, des alliances stratégiques et des questions générales d'entreprise. En tant que nouvelle chef des affaires juridiques et d'avocate générale à la direction, Mme Genis continuera de tirer parti du solide élan d'ATD grâce à sa vaste expertise juridique. Dans son nouveau rôle, elle relèvera de M. Schuette.

À Twentieth Century Fox Television, où Mme Genis a été vice-présidente directrice, Affaires juridiques, elle a géré le service juridique et était responsable de toutes les questions juridiques concernant le studio. Fox est l'un des fournisseurs les plus prolifiques de programmation télévisuelle et de contenu de divertissement de grande écoute au monde.

Avant de se joindre à Fox, Mme Genis était associée au sein du cabinet d'avocats mondial K&L Gates, où elle s'est spécialisée dans les litiges commerciaux complexes, les médias, le divertissement et le droit de la propriété intellectuelle. Elle a toujours été nommée « super avocate » et son nom a notamment été cité dans le Chicago Lawyer pour ses solides relations avec ses clients. Parmi ses services communautaires et ses postes de direction, mentionnons l'Economic Club of Chicago, l'American Inns of Court, l'International Trademark Association, l'American Bar Association, la Lookingglass Theatre Company et la Television Academy.

À propos d'American Tire Distributors

American Tire Distributors est l'un des plus importants fournisseurs indépendants de pneus pour le marché des pneus de remplacement. L'entreprise exploite plus de 140 centres de distribution, dont 25, au Canada, servant environ 80 000 clients partout aux États-Unis et au Canada. Elle offre une gamme inégalée et exhaustive de services d'inventaire, de livraison fréquente et de services à valeur ajoutée aux clients dans le secteur des pneus et de l'automobile. American Tire Distributors emploie environ 5 000 associés dans son réseau de centres de distribution, dont environ 800, au Canada.

