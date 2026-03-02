CARSON CITY, Nevada, 2 mars 2026 /CNW/ -- American Lithium Minerals Inc. (OTC : AMLM) (« AMLM » ou la « Société »), une société dynamique en phase d'exploration axée sur les métaux critiques, les métaux précieux et les éléments de terres rares qui alimentent la transition énergétique mondiale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition réussie de trois projets miniers à fort potentiel au Québec, au Canada. Les projets - Projet polymétallique Piscau-Nord, Projet d'éléments de terres rares au Québec et Projet cuivre-argent-or Couture - ont été acquis pour élargir considérablement le portefeuille d'AMLM dans un territoire minier de premier plan.

Ces actifs québécois portent le total des avoirs existants de la Société à cinq projets et permettent à AMLM de tirer parti de la demande croissante de métaux, de terres rares, de cuivre, d'or, d'argent et d'autres produits de base stratégiques essentiels à l'énergie, à la sécurité nationale et à la stabilité économique.

Points clés des projets acquis :

Projet polymétallique Piscau-Nord (informations sur https://bit.ly/4aYQvdU) :

Propriété à 100 % de 539 concessions couvrant environ 17 000 hectares

La découverte d'or de haute qualité (2,1 g/t Au sur 6 m) est ouverte dans toutes les directions et prête à forer

Une analyse IA avancée effectuée par Mercator Geological Services (plus de 500 couches de données) a permis de cerner 18 nouvelles cibles hautement prioritaires

Située sur la même ceinture géologique que les découvertes majeures de White Rock Lithium et de Perseverance Metals

Exposition à l'or, au cuivre, au nickel et au lithium dans un même gisement

Projet d'éléments de terres rares (ÉTR) au Québec (informations sur https://bit.ly/4l3wLKW) :

Présente certaines des teneurs historiques en ÉTR les plus élevées en Amérique du Nord, avec des oxydes de terres rares totaux allant jusqu'à 59,23 % dans les échantillons

Gisement contenant des quantités importantes de cérium, lanthane, néodyme, yttrium, cuivre et molybdène.

Dans la province de Grenville, la géologie est caractérisée par des pegmatites radioactives qui indiquent la présence potentielle d'ÉTR.

Le ciblage basé sur l'IA utilisant l'apprentissage automatique sur plus de 500 couches de données historiques a permis d'identifier au moins cinq nouvelles cibles hautement prioritaires non testées.

Prêt pour le forage, le projet présente un potentiel de qualité commerciale et une logistique à faible coût.

Projet cuivre-argent-or Couture : (Informations sur https://bit.ly/40DfL4A) :

Actif d'exploration à teneur élevée - 65 % Cu / 420 g/t Ag / 0,95 g/t Au

La propriété couvre un corridor de cisaillement magnétique de 12 km abritant une minéralisation massive de sulfures le long d'une zone de cisaillement nord-sud contrôlée structurellement et d'un système de faille majeure.

Offre un fort potentiel pour le cuivre, l'argent et l'or dans un contexte prospectif.

Les trois projets appartiennent à 100 % à American Lithium Minerals Inc. et bénéficient de la juridiction minière de calibre mondial, de l'excellente infrastructure et de l'environnement favorable au développement des ressources du Québec.

« Ces acquisitions marquent un jalon transformateur pour AMLM alors que nous bâtissons un portefeuille diversifié d'actifs de grande valeur dans les métaux critiques et précieux », a déclaré Frank Kristan, PDG d'American Lithium Minerals Inc. « La stabilité du Québec, combinée aux teneurs exceptionnelles de ces projets, aux données historiques, aux cibles optimisées par IA et à la proximité des infrastructures, nous permet d'offrir une valeur ajoutée importante à l'exploration et aux actionnaires. Alors que la demande mondiale d'éléments de terres rares, de lithium, de cuivre, d'or et d'argent s'accélère en raison des besoins en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de la transition énergétique, nous sommes idéalement placés pour développer ces projets immédiatement forables. »

La Société fait progresser les programmes d'exploration progressive dans l'ensemble du portefeuille, en commençant par la compilation des données, la cartographie sur le terrain, l'échantillonnage, la géophysique et le ciblage des zones hautement prioritaires pour le forage. AMLM demeure déterminée à adopter des pratiques durables et à créer de la valeur à long terme grâce à un développement responsable des ressources.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs, ils ne constituent pas des garanties de rendement ou de résultats futurs et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes.

Contact :

American Lithium Minerals, Inc

1007 South Street

Carson City, NV 89701

Téléphone : 775 587-6137

Courriel : [email protected]

X : @amr_ResourcesAu

LinkedIn : https://bit.ly/4qjAuWE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2849457/American_Lithium_Logo.jpg

SOURCE American Lithium Minerals, Inc