On peut accéder gratuitement au discours-programme et à certains contenus grâce au laissez-passer virtuel

TORONTO, 26 septembre 2023 /CNW/ - Blackbaud (NASDAQ : BLKB), le principal fournisseur de logiciels pour stimuler l'impact social, a annoncé que l'actrice, militante et auteure America Ferrera se joindra à la scène principale dans le cadre d'un discours-programme à la conférence technologique annuelle de Blackbaud, qui aura lieu à Denver, aux États-Unis, du 22 au 24 octobre.

Depuis son apparition formidable dans le récent film « Barbie », jusqu'à son rôle révolutionnaire dans « Ugly Betty », la voix d'America Ferrera résonne. Elle a été reconnue et a reçu les prix Screen Actors Guild AwardMD, EmmyMD et un Golden GlobeMD. Qui plus est, America Ferrera utilise à bon escient sa plateforme pour s'attaquer à des problèmes pressants dans la société. Grâce à son travail au sein de sa fondation, HARNESS, et d'un organisme sans but lucratif, Poderistas, qu'elle a cofondé avec neuf autres activistes et dirigeants, America Ferrera s'est attaquée aux inégalités et a inspiré l'action.

« Nous sommes ravis que nos clients aient la chance d'entendre America Ferrera sur la scène principale, a déclaré Catherine LaCour, chef du marketing chez Blackbaud. Son impressionnante carrière d'actrice et de productrice a été amplifiée par son important travail de défense de la justice sociale et de l'égalité. Nous savons que ses idées inspireront les membres de notre public alors qu'ils consacrent trois jours à générer leur propre impact social. »

bbcon 2023 rassemblera des utilisateurs actuels de Blackbaud, des agents de changement, des dirigeants d'organismes sans but lucratif et des personnes intéressées à en apprendre davantage sur la façon d'utiliser le logiciel de Blackbaud pour alimenter leur impact social. À l'ordre du jour, on présentera les dernières tendances en matière d'innovation et d'industrie, des conférenciers inspirants et des séances stimulantes. Les participants auront l'occasion d'améliorer leurs compétences et d'entendre les dirigeants de Blackbaud parler de l'avenir de l'innovation et de l'IA.

Des événements ponctuels internationaux ont également lieu pendant une journée seulement le 30 octobre à Toronto et à Sydney , et le 6 novembre à Londres .

Pour obtenir le laissez-passer virtuel gratuit, les participants du monde entier auront accès au discours-programme d'America Ferrera, à tout le contenu principal de bbcon et à certains contenus d'événements internationaux de bbcon Pour en savoir plus sur le bbcon 2023, cliquez ici .

À propos de Blackbaud

Blackbaud (NASDAQ: BLKB) est le premier fournisseur de logiciels exclusivement dédiés à l'impact social. Au service des secteurs à but non lucratif et de l'éducation, des entreprises engagées dans la responsabilité sociale et des agents de changement individuels, le logiciel essentiel de Blackbaud est construit pour accélérer l'impact dans la collecte de fonds, la gestion financière des organismes sans but lucratif, les dons numériques, les subventions, la responsabilité sociale des entreprises et la gestion de l'éducation. Avec des millions d'utilisateurs et plus de 100 milliards de dollars recueillis, accordés ou gérés par les plateformes Blackbaud chaque année, les solutions de Blackbaud permettent de libérer le potentiel des personnes et des organisations qui changent le monde. Blackbaud figure sur la liste de Newsweek des entreprises les plus responsables aux États-Unis, sur la liste de Quartz des meilleures entreprises pour les travailleurs à distance et sur la liste de Forbes des meilleurs employeurs aux États-Unis. Blackbaud, une entreprise privilégiant le télétravail, mène ses activités aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Costa Rica et au Royaume-Uni, soutenant des utilisateurs dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, visitez www.blackbaud.com ou suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

Demandes de renseignements des médias

[email protected]

Énoncés prospectifs

À l'exception des renseignements historiques, tous les énoncés, attentes et hypothèses contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment des énoncés concernant les avantages attendus des produits et des caractéristiques de ceux-ci. Bien que Blackbaud tente d'être exact dans ces énoncés prospectifs, il est possible que les circonstances futures puissent différer des hypothèses sur lesquelles ces énoncés sont fondés. De plus, d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement comprennent les éléments suivants : les risques économiques généraux; l'incertitude concernant l'augmentation du chiffre d'affaires et les renouvellements de clients existants; le succès continu de la croissance des ventes; la gestion de l'intégration des sociétés acquises et d'autres risques associés aux acquisitions; les risques associés à la mise en œuvre réussie de multiples produits logiciels intégrés; la capacité d'attirer et de conserver du personnel clé; les risques associés à la gestion de la croissance; les longs cycles de vente et de mise en œuvre, en particulier dans les grandes organisations; les changements technologiques qui rendent nos produits et services moins concurrentiels; les autres facteurs de risque établis de temps à autre dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour Blackbaud, dont les exemplaires sont accessibles gratuitement sur le site Web de la SEC à www.sec.gov , ou sur demande auprès du service des relations avec les investisseurs de Blackbaud. Tous les noms de produits Blackbaud mentionnés dans la présente sont des marques de commerce ou des marques déposées de Blackbaud, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/404305/4295417/Blackbaud_Logo.jpg

SOURCE Blackbaud, Inc.