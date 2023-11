BOCA RATON, Floride, 13 novembre 2023 /CNW/ - Amergin Asset Management (« AAM ») a annoncé aujourd'hui qu'Amergin Rail, une société de portefeuille de certains fonds gérés par AAM, a conclu une facilité de crédit de 450 millions de dollars qui comprend un fonds renouvelable pour financer de futures acquisitions de wagons et de portefeuilles.

La Deutsche Bank AG, succursale de New York, a agi en qualité d'agent administratif, d'agent de syndication et de prêteur; la Banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole (« Crédit Agricole ») a agi en qualité d'agent de documentation et de prêteur; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (« Helaba ») a agi à titre d'agent de documentation et de prêteur; la Société Générale a agi à titre de prêteur; et Eversheds Sutherland (États-Unis) LLP a agi à titre d'emprunteur externe et de conseiller de la facilité de crédit auprès d'AAM et d'Amergin Rail.

Pour en savoir plus sur l'exploitation de services ferroviaires ou d'autres solutions financières d'AAA et d'Amergin Rail, consultez le site www.amerginam.com .

À propos d'Amergin Asset Management

Amergin Asset Management (AAM) est une société de conseillers en placement inscrite et un gestionnaire spécialisé dans les fonds privés qui investit dans les infrastructures de transport et d'autres biens d'équipement. Les investisseurs fondateurs d'AAM sont certaines sociétés de développement d'entreprise gérées par des sociétés affiliées de Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL ), un chef de file de l'industrie en matière de gestion de placements. AAM mise sur une équipe de gestion chevronnée qui a travaillé ensemble dans plusieurs entreprises précédentes au cours de nombreux cycles d'affaires et qui se consacre à offrir des rendements attrayants aux investisseurs et une gestion d'actifs de qualité à nos locataires.

SOURCE Amergin Asset Management

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mark McGreenery, chef de la direction, Amergin Asset Management, +1 (617) 413 6190, [email protected]