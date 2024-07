À la suite d'une série d'acquisitions stratégiques, ACR est devenue une entité unifiée, combinant les forces et l'expertise de plusieurs entreprises sous une même marque cohérente. L'identité renouvelée de la marque incarne la raison d'être, la vision, les valeurs et la culture collectives de la nouvelle organisation intégrée. Bien que les entreprises appartenant à AmerCareRoyal fonctionneront désormais sous la marque ACR, leur dénomination sociale demeure inchangée, de sorte que les opérations et les engagements contractuels ne seront pas touchés.

En mettant l'accent sur le service à la clientèle, ACR est d'avis que la nouvelle marque et les composantes de marketing améliorées produiront des interactions simplifiées pour ses clients de l'industrie des services alimentaires, des grands restaurants, des chaînes d'épiceries et de magasins de proximité à des exploitants indépendants et aux réseaux de distribution qui les desservent.

Voici les principaux points saillants de la refonte de la marque :

Logo modernisé : le logo mis à jour présente une conception épurée qui symbolise les valeurs fondamentales de l'entreprise en matière d'agilité, de collaboration et de fiabilité, ainsi qu'une culture d'humilité, d'empathie, de transparence, de confiance, de partenariat, de protection, de stabilité et d'unité.

Une identité de couleur revigorée : la palette améliorée présente trois couleurs vives - ACR Blue, ACR Teal et ACR Lime - et rend hommage à l'héritage solide et à la famille de marques distinguées de l'entreprise. Il est intemporel et moderne, symbolisant l'expérience, la croissance, la stabilité, la fiabilité et la sensibilité environnementale de l'entreprise.

: la palette améliorée présente trois couleurs vives - ACR Blue, ACR Teal et ACR Lime - et rend hommage à l'héritage solide et à la famille de marques distinguées de l'entreprise. Il est intemporel et moderne, symbolisant l'expérience, la croissance, la stabilité, la fiabilité et la sensibilité environnementale de l'entreprise. Slogan raffiné : « Fiabilité. De la source à la solution. » L'un des éléments les plus importants dans la communication de la marque ACR, le nouveau slogan est une promesse de la marque qui est clairement et émotionnellement liée à la proposition de valeur, aux valeurs et à la culture uniques de l'entreprise.

Descripteur d'entreprise : Foodservice Essentials.Utilisé conjointement avec le nouveau logo ACR et offrant une profondeur descriptive, le descripteur d'entreprise indique clairement qui est ACR et ce que l'entreprise offre.

Foodservice Essentials.Utilisé conjointement avec le nouveau logo ACR et offrant une profondeur descriptive, le descripteur d'entreprise indique clairement qui est ACR et ce que l'entreprise offre. Site Web et matériel publicitaire mis à jour : La présence numérique et le matériel de marketing nouvellement mis à jour de l'entreprise reflètent sa nouvelle image de marque et sa nouvelle personnalité.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle identité de marque, qui représente un nouveau chapitre dans notre parcours », a déclaré Chris Rowe, vice-président du marketing d'ACR. « Le renouvellement de la marque arrive à un moment important de la croissance de l'ACR et reflète notre évolution continue et notre engagement envers l'unité et l'excellence continue. Il célèbre la diversité, l'expertise et la force collective de notre équipe, et nous croyons qu'il trouvera un écho auprès de nos clients, de nos partenaires et de nos intervenants. »

Pour en savoir plus sur le renouvellement de la marque d'ACR et pour explorer les éléments mis à jour de la marque, visitez WeAreACR.com

À propos de l'ACR

L'ACR est une ressource à flux unique pour les produits d'emballage et de préparation essentiels utilisés dans les secteurs des services alimentaires, de l'entretien, de l'assainissement, de l'éducation, de l'industrie, de l'hôtellerie et des soins de santé. Avec de multiples points d'expédition en Amérique du Nord, notre famille de marques dessert les clients à l'échelle nationale avec un service à la clientèle exceptionnel et une gamme de produits en constante croissance. Pour en savoir plus sur la marque ACR et pour explorer la gamme complète de produits essentiels et de solutions d'emballage de l'ACR, veuillez consulter le site WeAreACR.com.

À propos de HCI Equity Partners

HCI Equity Partners est une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur axée sur le partenariat avec des entreprises de distribution, de fabrication et de services appartenant à des familles et à des fondateurs. HCI a son siège social à Washington, DC. Pour en savoir plus, consultez le site www.hciequity.com.

