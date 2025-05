WENDAKE, QC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Quelques semaines après le dépôt du Projet de loi 97 - Loi visant principalement à moderniser le régime forestier sur le territoire, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) aura des critères élevés dans les différents processus toujours en cours.

Dans le but de proposer des amendements au projet de loi, l'APNQL a mis en place un comité réunissant plusieurs chefs des Premières Nations. Ce comité siège actuellement à une table de haut niveau avec la ministre Maïté Blanchette-Vézina, responsable du projet de loi.

« La table de haut niveau doit produire des résultats concrets, et des modifications substantielles au projet de loi sont impératives. Lorsqu'il est question de l'aménagement de nos territoires, de nos forêts - fondements de notre identité et de notre spiritualité - la non-reconnaissance nos droits ancestraux et titre n'est plus une option », a exprimé le chef de l'APNQL, Francis Verreault-Paul.

Les droits ancestraux des peuples autochtones sont reconnus et garantis depuis plus de 40 ans par le droit canadien, notamment par l'article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Plutôt que de reconnaître pleinement nos droits ancestraux sur le territoire, le projet de loi se contente de nous accorder la possibilité de poursuivre des activités à "des fins domestiques, rituelles et sociales". C'est réducteur, folklorisant, et ça ne répond pas aux obligations légales et constitutionnelles du Québec envers les Premières Nations », a dénoncé Lucien Wabanonik, chef de la communauté de Lac-Simon et membre du comité des chefs de l'APNQL sur les forêts.

L'APNQL souhaite collaborer, mais rappelle que le respect des droits ancestraux n'est pas une option politique : c'est une obligation légale et morale. L'élaboration de chaque nouvelle loi est une occasion de faire évoluer le contexte juridique afin de le mener vers cet objectif. Seule une réconciliation législative permettra à nos peuples de cohabiter de manière collaborative, mettant à profit nos connaissances et nos savoirs afin d'assurer la pérennité de l'environnement, de nos Nations et de nos cultures.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisation politique régionale qui réunit les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. www.apnql.com.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements : Jérôme Gill-Couture - APNQL, [email protected], 438-334-5742 - https://apnql.com/