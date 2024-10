Aménagement forestier en Outaouais - CONSULTATION PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2024

GATINEAU, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Du 30 octobre au 24 novembre 2024, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d'aménagement 071-51, 071-52, 072-51, 073-51, 073-52 et 074-51, en Outaouais.

Municipalités et territoires visés

Ces PAFIO présentent les secteurs d'intervention potentiels où des interventions forestières non commerciales pourraient être réalisées telles que la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement de la régénération, l'éclaircie précommerciale, le nettoiement ainsi que l'élagage phytosanitaire. Les travaux soumis à cette consultation sont prévus à l'intérieur des limites administratives des municipalités régionales de comté (MRC) des Collines-de-l'Outaouais, de la Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et de Papineau.

Voici les municipalités et les territoires visés :

MUNICIPALITÉS ET TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) Cayamant Chichester Denholm Kazabazua Mansfield-et-Pontefract Montpellier Otter Lake Sheenboro Waltham Cascades-Malignes Lac-Lenôtre Lac-Moselle Lac-Nilgaut Lac-Pythonga Réservoir-Dozois

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à Québec.ca/consultations-foret-outaouais.

La date limite pour participer à la consultation est le 24 novembre 2024 à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séance d'information virtuelle

Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec la MRC de Pontiac, tiendront une séance d'information virtuelle où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

Jeudi 7 novembre 2024, de 12 h à 13 h 30 - Inscription à www.trgirto.ca avant le 6 novembre à midi.

Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux participants et participantes par courriel.

Renseignements par téléphone ou courriel

Les spécialistes du Ministère sont également disponibles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Tél. : 819 246-4827, poste 701449

[email protected]

