Aménagement forestier en Outaouais - Consultation publique du 18 février au 17 mars 2025

GATINEAU, QC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Du 18 février au 17 mars 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à participer à la consultation publique sur les plans d'aménagement spéciaux de récupération des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) et sur les modifications prévues dans un plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) déjà en vigueur sur le territoire public de la région.

Consultation sur les plans d'aménagement forestier opérationnels (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Les plans d'aménagement spéciaux soumis à la consultation incluent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux de récolte d'arbres atteints par la TBE ainsi que la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer dans le territoire public des unités d'aménagement 071-51, 071-52, 073-51, 073-52 et 074-51.

De plus, le PAFIO visé par la consultation présente les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux de récolte de bois ainsi que la construction, l'amélioration et la réfection de chemins multiusages dans l'unité d'aménagement 071-52.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter le plan d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant au Québec.ca/consultations-foret-outaouais.

Vous avez jusqu'au 17 mars 2025 à 23 h 59 pour transmettre vos commentaires.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séance d'information virtuelle

Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec la municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac, tiendront une séance d'information virtuelle où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

Le 27 février 2025, de 12 h 30 à 13 h 30 - Inscription à www.trgirto.ca/fr/ avant le 26 février à midi.

Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux participants et participantes par courriel.

Pour plus d'informations

Pour obtenir des renseignements ou pour prendre un rendez-vous, communiquez avec nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Direction de la gestion des forêts de l'Outaouais

Tél. : 819 246-4827, poste 701449

[email protected]

