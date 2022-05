Aménagement du bloc endoscopique à Hôpital de Montmagny - Les travaux vont bon train

Les travaux consistent à aménager un bloc endoscopique dans des locaux adjacents au bloc opératoire. Cette nouvelle unité comprendra deux salles polyvalentes, des aires d'attente ainsi que six civières de préparation et de récupération. Cet aménagement inclut également une unité de retraitement des endoscopes répondant aux normes les plus récentes.

Les deux salles polyvalentes permettront de réaliser des examens endoscopiques digestifs, de la bronchoscopie, des cytoscopies, des bilans urodynamiques ainsi que des chirurgies mineures.

Citations :

« Le projet d'aménagement d'un bloc endoscopique à l'Hôpital de Montmagny est un bel exemple d'initiative visant à offrir un environnement de soins mieux adapté et plus sécuritaire aux patients. Nous avons récemment amorcé un important virage en santé afin d'offrir aux Québécois un réseau plus humain et plus performant. Pour votre gouvernement, des infrastructures modernes et des équipements adaptés constituent un fondement indissociable d'un réseau solide. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet, très important pour mes concitoyens de Côte-du-Sud, démontre la volonté de notre gouvernement à appuyer les meilleures initiatives qui visent à bonifier de manière optimale l'expérience de soins des usagers. Il contribuera également à améliorer l'accès à la chirurgie et aux examens diagnostiques, et ce, à proximité du milieu de vie des gens de la région, et j'en suis très heureuse. Je remercie toutes les équipes qui œuvrent à sa réalisation, et je suis impatiente de voir le résultat des travaux. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

Faits saillants :

Les travaux ont débuté en novembre dernier et seront complétés à 95 % en juin 2022. La phase 2 s'échelonnera ensuite de juin à août 2022.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement global de 3,5 M$, financé à hauteur de 2 M$ par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation de l'Hôpital de Montmagny apporte pour sa part une contribution de 1 M$, et le solde de 500 000 $ est assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Rappelons que le projet fait suite au constat de la nécessité d'une mise aux normes en matière de prévention des infections et de sécurité ainsi que d'un besoin d'espace au bloc opératoire, où sont actuellement réalisées les interventions en endoscopie.

Dans le cadre des travaux qui vont bon train au bloc endoscopique de l'Hôpital de Montmagny du CISSS de Chaudière-Appalaches, se sont réunis, pour une prise de photo officielle, de gauche à droite :

Mme Sonia Leblanc, chef d'unités de soins spécialisés-bloc opératoire/chirurgies/retraitement des dispositifs médicaux à l'Hôpital de Montmagny du CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Patrick Simard, PDG par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Mme Valérie Mercier, présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, M. Christian Harrison de la direction des Services techniques du CISSS et Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756