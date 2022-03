« Le partenariat avec Roche Diagnostics est un autre exemple de la façon dont le système de laboratoire intégré de l'Alberta offre une qualité supérieure et un service de laboratoire plus cohérent et efficace dans toute la province. APL continue de faire preuve d'un fort leadership lorsqu'il s'agit de trouver des approches novatrices pour améliorer le niveau de soins pour tous les Albertains, tout en veillant à ce que nos dollars en soins de santé soient investis aussi efficacement que possible », a déclaré la Dre Verna Yiu, présidente et chef de la direction d'Alberta Health Services.

Ce partenariat est le résultat d'un processus d'appel d'offres concurrentiel lancé pour normaliser l'équipement de laboratoire sur tous les sites de dépistage à volume élevé d'APL, qui fournira la meilleure technologie de sa catégorie visant à améliorer la qualité, la cohérence et à réduire les délais d'obtention des résultats des tests de laboratoire des patients. Cela réduira également les coûts associés à l'exécution des tests sur une variété de plates-formes technologiques dans différents sites. Dans la gestion actuelle des soins aux patients, où les diagnostics représentent environ 70 % de la prise des décisions cliniques, le vaste portefeuille de solutions de Roche peut aider à réduire les hospitalisations, permettre des stratégies de traitement ciblées et améliorer la gestion des patients chroniques.

« Les solutions de pointe de Roche font partie de notre vision d'un système de santé amélioré et durable qui apportera de la valeur aux patients, aux médecins et aux laboratoires en améliorant la prise de décision médicale et en augmentant l'efficacité », a déclaré Tammy Hofer, cheffe de l'exploitation chez Alberta Precision Laboratories. « Le traitement et l'analyse centralisés des tests de laboratoire de routine garantiront que les patients de l'Alberta verront leur travail de laboratoire effectué sur la technologie la plus récente, offrant des soins de santé de haute qualité dans toute la province, quel que soit leur lieu de résidence. En tant que pionniers au Canada à normaliser l'équipement de laboratoire au niveau provincial, nous voulons que les Albertains soient fiers de leur système de santé, car nous espérons inspirer d'autres provinces du Canada à suivre la même approche », a ajouté madame Hofer.

Les analyseurs Roche seront utilisés pour traiter 80 % des tests de laboratoire de routine en Alberta. En remplaçant les équipements plus anciens et en passant à une solution unique, APL espère contribuer à améliorer l'efficacité du système de laboratoire de l'Alberta et les délais de réponse des résultats pour tous les Albertains. Le partenariat APL-Roche démontre que l'automatisation, la numérisation et l'intégration peuvent amener les diagnostics au-delà du laboratoire - vers les hôpitaux, les cliniques et finalement les patients - ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques années à peine.

« Nous travaillons à apporter plus de bénéfices pour les patients, où le diagnostic, les plans de soins, les traitements et les résultats sont intégrés et surveillés de manière transparente pour offrir les bonnes solutions au bon patient au bon moment », a déclaré Andrew Plank, président et directeur général de Roche Diagnostics Canada. « Roche est un partenaire et un chef de file dans la livraison de solutions diagnostiques et pharmaceutiques à l'échelle mondiale depuis 125 ans et ici au Canada depuis 90 ans. Ce partenariat démontre une fois de plus le leadership, l'expertise et l'engagement de Roche pour améliorer les soins aux patients. Je tiens à exprimer notre gratitude à tout le monde chez Alberta Precision Laboratories et Alberta Health Services pour leur confiance, car nous apprécions vraiment notre relation, en espérant que l'initiative de l'Alberta visant à normaliser les pratiques de laboratoire pourra être reproduite à travers le Canada. »

Parmi les 16 sites de laboratoires régionaux et centralisés de la province qui utiliseront les instruments de Roche, 14 sites utiliseront des solutions d'instruments cobas® pro tandis que les deux sites restants utiliseront les analyseurs modulaires cobas® 8000. La série d'analyseurs modulaires cobas® pro est le dernier ajout aux solutions du laboratoire de base de Roche, faisant de Lethbridge le premier site au Canada à l'installer.

« La mise en œuvre des solutions cobas® pro et cobas® 8000 de Roche augmente l'automatisation des tests de laboratoire de routine, permettant au personnel de se concentrer sur des tâches plus importantes », a souligné monsieur Plank. « La normalisation des analyseurs de laboratoire réduira les besoins de formation et permettra une plus grande flexibilité et efficacité pour que le personnel puisse travailler sur différents sites sans avoir à apprendre de nouveaux processus et sans travailler avec différents instruments. Le sang du patient peut être testé sur un cobas® pro ou un cobas® 8000, ce qui signifie une standardisation complète des résultats des patients dans les 16 sites de la province. »

« Notre partenariat avec Alberta Precision Laboratories va au-delà de la fourniture des dernières technologies en médecine de laboratoire aux cliniciens de toute la province », a déclaré Michele D'Elia, directeur principal, Affaires médicales et scientifiques chez Roche Diagnostics. « S'appuyant sur des précédentes collaborations de recherche avec des scientifiques d'APL, de nouveaux projets de recherche verront le jour pour mieux comprendre le rôle de biomarqueurs clés pouvant améliorer la prestation des soins. Le partenariat de recherche avec APL entraînera la réalisation de ses trois premiers projets évaluant respectivement le rôle de biomarqueurs dans les domaines de la cardiologie, de la COVID-19 et des soins critiques. »

Roche travaille avec Alberta Precision Laboratories depuis plus de 20 ans pour soutenir le système de soins de santé de l'Alberta, accordant une synergie organique qui renforce la confiance mutuelle. Avec la pandémie actuelle de COVID-19, Roche salue le travail acharné de tous les travailleurs de la santé de la province qui sont en première ligne de la bataille.

À propos d'Alberta Precision Laboratories

Alberta Precision Laboratories (APL) est une filiale en propriété exclusive d'Alberta Health Services (AHS) prête à fournir des services de laboratoire de diagnostic médical de haute qualité aux Albertains dans le cadre du système de santé provincial. APL est le plus grand fournisseur de services de médecine de laboratoire et de pathologie dans la province de l'Alberta, employant plus de 5 500 professionnels de la santé, du personnel de soutien, ainsi que du personnel médical et scientifique et des entrepreneurs. Pour plus d'informations, visitez www.albertaprecisionlabs.ca .

À propos d'Alberta Health Services

Alberta Health Services (AHS) est fier de faire partie du premier et du plus grand système de santé entièrement intégré à l'échelle provinciale au Canada, et d'être responsable de la prestation de services de santé à plus de 4,4 millions de personnes vivant en Alberta, ainsi qu'à certains résidents de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest. Sa mission est de fournir un système de santé de qualité axé sur le patient, accessible et durable pour tous les Albertains. AHS compte plus de 108 600 employés directs (à l'exclusion de Covenant Health et d'autres fournisseurs de services sous contrat) et plus de 12 500 employés travaillant dans des filiales en propriété exclusive d'AHS dont Alberta Precision Laboratories, Carewest et CapitalCare Group. AHS est également soutenu par environ 12 200 bénévoles et plus de 10 900 médecins exerçant en Alberta, dont environ 9 000 sont membres du personnel médical d'AHS (y compris les nominations actives, temporaires et communautaires). Pour plus d'informations, visitez www.albertahealthservices.ca.

À propos des solutions intégrées cobas® pro

Lancées en 2019 au Canada, les solutions intégrées cobas® pro sont une solution évolutive et modulaire conçue pour répondre aux besoins de tests de chimie clinique et d'immunochimie de volume moyen à élevé. Ces solutions visent à accroître l'efficacité avec des unités d'analyse rapides, un routage intelligent des échantillons et des temps d'incubation courts : 93 % des immunoessais Roche ayant des temps de réaction de 18 minutes ou moins. Pour en savoir plus sur les solutions intégrées cobas® pro, cliquez ici .

À propos de la série Roche cobas® 8000

La série d'analyseurs modulaires cobas 8000 est une solution évolutive basée sur un module de zone de travail sérique (SWA) pour une large gamme de tests de diagnostic in vitro de chimie clinique et d'immunochimie conçue pour les laboratoires à haut débit. Avec la série d'analyseurs modulaires cobas® 8000, les laboratoires atteindront un nouveau sommet de performance. Cela signifie une productivité sans précédent et une disponibilité distinctive, le menu de tests le plus large sur une plate-forme consolidée et un accès continu à des tests révolutionnaires qui permettent aux laboratoires de rester à la fine pointe de l'industrie. Pour en savoir plus sur la série cobas® 8000, cliquez ici *.

À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et des diagnostics axé sur l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques, et misant sur les capacités croissantes dans le domaine des connaissances médicales basées sur les données, Roche offre des soins de santé véritablement personnalisés. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Roche Canada a été fondée en 1931 et emploie plus de 1 800 personnes à travers le pays par l'intermédiaire de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, ainsi que de ses divisions de diagnostic et de soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.rochecanada.com et suivez-nous sur Twitter @RocheCanada .

