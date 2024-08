Améliorer les services offerts aux familles : la ministre de la Famille en tournée en Outaouais

GATINEAU, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Poursuivant son objectif de créer plus de places rapidement en service de garde éducatifs à l'enfance, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était en tournée les 22 et 23 août derniers en Outaouais, en compagnie de Mathieu Lacombe, ministre régional et député de Papineau, Suzanne Tremblay, députée de Hull, Mathieu Lévesque, député de Chapleau, et Robert Bussière, député de Gatineau. Des rencontres avec des acteurs et des élus locaux, de même que des visites de services de garde et d'organismes communautaires Famille étaient au programme afin d'encourager les initiatives visant à améliorer les services rendus aux familles de la région.

Lors de la première journée, la ministre de la Famille a rencontré quelques organismes communautaires Famille, un centre de pédiatrie sociale en communauté, et a réuni plusieurs élus municipaux et membres des chambres de commerce de l'Outaouais. Ils ont discuté des projets en cours de développement et du projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise. L'Outaouais compte déjà quatre de ces projets pilotes ainsi que 1 681 places à 9,10 $ en installation en voie d'être créées.

La ministre a par la suite annoncé la création d'une nouvelle installation de la garderie La Passerelle. Ce sont 100 places à coût réduit, dont 30 places pour les poupons, qui seront ajoutées pour les familles de la région.

Pendant la deuxième journée, elle a rencontré entre autres le député de Pontiac, M. André Fortin, et la mairesse de Gatineau nouvellement élue, Mme Maude Marquis-Bissonnette, afin d'identifier les particularités régionales et discuter du développement de places. La ministre et les députés caquistes de l'Outaouais ont ensuite échangé avec des représentants et représentantes de services de garde et de bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial. Les enjeux relatifs à la création de places et à la pénurie de main-d'œuvre ont fait partie des sujets abordés.

Finalement, la ministre a terminé sa tournée dans la Vallée de la Gatineau, d'abord à Messines, où elle a visité un nouveau service de garde en communauté et en entreprise, puis à Maniwaki, pour lancer les travaux du nouveau CPE Réseau Petits Pas, qui comptera 60 nouvelles places, dont 10 pour les poupons.

Citations :

« C'était important pour moi de me rendre en Outaouais pour rencontrer les personnes qui participent au développement de notre grand réseau de la petite enfance. Comme chaque fois que je visite une région, j'étais à l'écoute et à la recherche de solutions. Notre gouvernement est le premier à développer massivement le réseau subventionné depuis sa création. Il est donc essentiel d'aller sur le terrain pour nous assurer de bien faire les choses. Ces rencontres nous ont permis de mettre en place des initiatives locales pour encore mieux servir les familles de l'Outaouais. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« J'étais heureux d'accueillir ma collègue Suzanne Roy, ministre de la Famille, en Outaouais. Étant moi-même papa de deux jeunes enfants, je sais à quel point le développement du réseau subventionné change la vie des familles. Notre gouvernement a lancé un grand chantier d'amélioration de l'accès aux places en service de garde et la présence de la ministre nous a permis, à mes collègues députés de la région et moi-même, de constater les avancées et les défis qui demeurent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

En date du 30 juin 2024, 1681 places à 9,10$ réparties sur 36 projets étaient en cours de développement dans la région de l'Outaouais. À Gatineau seulement, il s'agit de 1 117 places, sur 21 projets, qui sont en voie d'être créées.

seulement, il s'agit de 1 117 places, sur 21 projets, qui sont en voie d'être créées. Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, à l'échelle du Québec, 18 064 nouvelles places à 9,10 $ en installation ont été créées, 7 049 places dans les milieux familiaux se sont ajoutées et 8 618 places non subventionnées ont été converties en places à contribution réduite.

mise en place du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, à l'échelle du Québec, 18 064 nouvelles places à 9,10 $ en installation ont été créées, 7 049 places dans les milieux familiaux se sont ajoutées et 8 618 places non subventionnées ont été converties en places à contribution réduite. Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise permet d'accueillir les enfants ailleurs que dans une résidence. Une municipalité, un partenaire ou une entreprise peut ainsi offrir un local à une personne responsable en service de garde afin de créer rapidement de 6 à 12 places à 9,10 $. En Outaouais, 4 projets sont réalisés pour un total de 39 places, et un projet de 9 places est en cours de réalisation.

