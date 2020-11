TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) annoncent leur nouveau partenariat pluriannuel avec le Groupe Banque TD en vue d'améliorer la santé des adolescents. Ce don de 15 millions de dollars s'échelonnant sur 10 ans, rendu possible grâce au programme d'entreprise citoyenne La promesse TD Prêts à agir, soutiendra le réseau des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, au service des enfants d'un océan à l'autre. Cette contribution comprend une première subvention de 500 000 $ qui permettra à la Fondation SickKids de mettre sur pied un guichet unique de santé en ligne adapté aux besoins des jeunes, disponible à même leur site d'éducation sur la santé AboutKidsHealth.ca.

Depuis 26 ans, la Banque TD soutient les hôpitaux pour enfants du Canada par l'entremise de son partenariat avec le programme Children's Miracle Network, qui a récolté plus de 95 millions de dollars. Les contributions versées à ce jour soutiennent la recherche pour le développement de traitements et de soins de santé révolutionnaires, facilitent la création d'environnements propices à la guérison en plus de permettre de prodiguer les meilleurs soins au bon moment et à l'endroit même où ils sont requis.

« La santé physique et mentale des adolescents n'a jamais été aussi préoccupante », d'après Andrea Barrack, chef mondiale de la division Développement durable et responsabilité sociale du Groupe Banque TD. « Nous sommes fiers de soutenir les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, pour améliorer la santé des jeunes Canadiennes et Canadiens au cours des dix prochaines années. »

Selon des études récentes de l'Accessing Centre for Expertise (ACE) de l'Université de Toronto, l'adolescence est une période de grands changements qui a un impact important sur la santé et le développement global d'une personne. Les six priorités critiques concernant la jeunesse canadienne sont :

la santé mentale;

la relation à la nourriture;

la santé sexuelle et reproductive;

l'identité de genre;

les maladies chroniques;

la transition vers les soins pour adultes.

Les conclusions d'une recherche de l'ACE indiquent aussi que les jeunes racisés, ceux qui s'identifient à la communauté LGBTQ2S+ ou qui viennent de milieux défavorisés font face à des problèmes de santé importants, ce que les hôpitaux pour enfants du Canada constatent également sur le terrain. Ces iniquités en matière de santé sont d'ailleurs exacerbées par une multitude de facteurs liés à la pandémie COVID-19.

Alors que les jeunes vivent des défis de santé considérables à l'adolescence, cette période de leur développement est aussi porteuse d'espoir. Elle est reconnue comme un moment propice pendant lequel chaque intervention a le potentiel d'influencer la santé et les trajectoires de développement des individus. Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada et ses fondations membres veilleront à attribuer les contributions du Groupe Banque TD aux besoins les plus urgents des communautés. Cliquez ici pour accéder au livre blanc complet et obtenir plus d'information sur ce partenariat.



« Nous sommes reconnaissants envers la TD et ses employés pour leur fidèle soutien aux hôpitaux pour enfants du Canada, tant localement qu'à l'échelle du pays. Grâce à notre partenariat stratégique renouvelé, nous nous concentrerons chaque année sur un aspect important de la santé de l'adolescence, une période critique et complexe du développement », affirme Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Son soutien des programmes de notre réseau d'hôpitaux pour enfants et son investissement dans la jeunesse auront des retombées positives à long terme pour le Canada. »

L'investissement de la TD comprend un programme de subvention annuelle de 500 000 $. Chaque année, les fondations membres pourront soumettre une demande pour obtenir cette subvention en vue d'offrir des programmes qui s'harmonisent aux valeurs de La promesse TD Prêts à agir. La Fondation SickKids sera la première organisation à bénéficier de la subvention, dont elle se servira pour créer une ressource en ligne nationale. Celle-ci donnera aux jeunes, à leurs soignants et aux prestataires de soins les moyens de mieux gérer les besoins des adolescents en matière de santé ainsi que les risques auxquels ils sont exposés.

« Même si les adolescents ne posent pas toujours directement leurs questions, ils estiment leurs prestataires de soins et leur font confiance pour obtenir de l'information fiable sur leur santé physique et mentale, notamment sur les comportements qui peuvent l'influencer », explique Alene Toulany, spécialiste de la médecine des adolescents chez SickKids. « L'accès à un guichet unique, avec des informations fondées sur des données probantes au sujet des problèmes de santé courants des adolescents aidera les jeunes de tout le pays à trouver des réponses fiables à leurs questions souvent délicates. La participation concrète des adolescents au développement de cette ressource en ligne nous permettra également de rejoindre tous les jeunes de la manière la plus pertinente possible. »

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) sont un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpitaux. L'organisme est le plus important et le seul bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Il reçoit le généreux soutien du réseau Children's Miracle NetworkMD et les contributions d'autres entreprises et donateurs. Ils représentent 13 des hôpitaux pédiatriques du Canada, ceux où les batailles les plus difficiles se jouent et où les cas les plus critiques sont traités. Votre contribution aide l'hôpital pour enfants de votre région à offrir les meilleurs soins possible aux enfants blessés ou malades du Canada. Pour en savoir plus sur ce partenariat, cliquez ici.

La promesse TD Prêts à agir - la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque TD



Depuis longtemps, la Banque TD s'engage activement à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et de ses communautés. Dans le cadre de sa démarche de responsabilité citoyenne La promesse TD Prêts à agir, la TD envisage de verser un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 à des oeuvres communautaires de bienfaisance qui s'investissent dans quatre domaines essentiels à un avenir durable et plus inclusif : la sécurité financière, une planète dynamique, des collectivités inclusives et une meilleure santé. Grâce à son initiative La promesse TD Prêts à agir, la Banque TD souhaite concilier les efforts de son entreprise, de ses contributions philanthropiques et de ses ressources humaines pour aider les gens à se sentir plus confiants -- non seulement dans leurs affaires financières, mais aussi en ce qui concerne l'atteinte de leurs objectifs personnels dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, visiter la page La promesse TD Prêts à agir.

L'Accessing Centre for Expertise (ACE)

L'Accessing Centre for Expertise (ACE) est chapeauté par l'Institut de la santé publique, de la gestion et de l'évaluation, de l'école de santé publique Dalla Lana à l'Université de Toronto. La mission de l'ACE est de permettre à diverses organisations oeuvrant dans le domaine de la santé d'accéder à l'expertise riche et diversifiée de leur faculté multidisciplinaire et de leurs étudiants diplômés. La Dalla Lana School of Public Health (l'école de santé publique Dalla Lana) est la plus grande école de santé publique au Canada et l'une des plus importantes au monde. Près de 800 membres du corps professoral occupent des fonctions pédagogiques au sein de l'école, formant plus de 1 000 étudiants diplômés. Leurs recherches ont des répercussions sur les plans local, national et mondial. Pour plus d'information, visitez le site https://ace.ihpme.utoronto.ca.

Pour plus de renseignements :



Brady Hambleton

Vice-président, Marketing, mobilisation et analytiques

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

(647) 336-2024

[email protected]

www.childrenshospitals.ca



Heather Reinsborough,

Affaires internes et publiques

Le Groupe Banque TD

[email protected]

www.td.com/ca/en/about-td/ready-commitment/



SOURCE Les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada

Liens connexes

http://childrenshospitals.ca/