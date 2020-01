Améliorer la préparation du Canada contre la peste porcine africaine à l'aide du VIDO-InterVac de l'Université de la Saskatchewan

OTTAWA, le 8 janv. 2020 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est heureuse d'annoncer que le Vaccine and Infectious Disease Organization - International Vaccine Centre (VIDO-InterVac) de l'Université de la Saskatchewan travaillera sur la peste porcine africaine (PPA), appuyant davantage la stratégie de préparation du Canada en améliorant sa capacité de recherche.

Cela représente un complément aux collaborations en cours entre l'ACIA et VIDO-InterVac visant à élaborer et à faire l'essai de vaccins et d'antiviraux contre la PPA, une maladie virale mortelle et à propagation rapide qui tue des millions de porcs à l'échelle mondiale et qui pourrait dévaster l'industrie canadienne du porc.

En janvier, VIDO-InterVac commencera à travailler avec le virus de la PPA dans son installation de niveau de confinement de niveau 3 - Agriculture (CL3-AG) à Saskatoon.

VIDO-InterVac sera la première installation non gouvernementale au Canada travaillant avec le virus de la PPA.

Comme il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement approuvé à être utilisé contre cette maladie du porc, cette recherche est une importante étape vers le développement et l'essai de vaccins et d'antiviraux pour la PPA qui pourraient servir à protéger le secteur du porc canadien.

VIDO-InterVac a mis au point plusieurs nouveaux vaccins contre les maladies animales, y compris le virus de la diarrhée épidémique porcine et la péripneumonie contagieuse bovine.

Citations

« Avec la propagation de la PPA dans d'autres régions du monde, le gouvernement du Canada joue un rôle de chef de file dans la protection de l'industrie du porc, de l'économie et des emplois des Canadiens. Appuyer la recherche en vue d'un vaccin contre la PPA est l'une des nombreuses façons dont nous travaillons pour atténuer les répercussions mondiales de la PPA. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La science joue un rôle important dans la lutte contre la PPA. Appuyer la recherche sur les vaccins du VIDO-InterVac est un jalon essentiel dans la lutte contre cette maladie mortelle. »

- Dr Jaspinder Komal, vétérinaire en chef du Canada

« Le soutien de l'ACIA augmente la contribution internationale du Canada dans la lutte contre la propagation de la PPA. Il s'agit là d'un excellent exemple de la façon dont cette infrastructure CL3-Ag appuie les priorités nationales contre les maladies infectieuses émergentes et la mise au point de solutions qui atténuent leur impact. »

- Dr Volker Gerdts, directeur, VIDO-InterVac

Faits en bref

En 2018, environ 4 milliards de dollars de porc canadien ont été exportés dans 87 pays, ce qui fait du Canada un des trois principaux exportateurs de porc dans le monde.

un des trois principaux exportateurs de porc dans le monde. L'industrie canadienne du porc appuie plus de 100 000 emplois directs et indirects et contribue environ 24 milliards de dollars par année à l'économie canadienne.

La PPA n'a jamais été détectée au Canada .

. La PPA ne pose pas un risque à la salubrité alimentaire.

Liens connexes

Suivez-nous sur les médias sociaux

Twitter : @InspectionCanFR

Twitter @vidointervac

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Agence canadienne d'inspection des aliments, Relations avec les médias : 613-773-6600, [email protected]; VIDO-InterVac, Trenna Brusky, Coordonnatrice du marketing, 306-966-2274, [email protected], www.vido.org

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca