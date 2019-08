Améliorer la participation sociale des jeunes adultes ayant une déficience - Le ministre Lionel Carmant souligne le succès du projet FORCES dans la région du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a participé aujourd'hui à une activité de presse organisée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) afin de souligner le succès du projet FORCES. Cette initiative vise à améliorer la participation des jeunes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) à des activités de jour dans la communauté.

Le projet FORCES est le fruit d'une collaboration entre le CIUSSS et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a permis la mise en place d'une nouvelle dynamique partenariale sur les territoires de Victoriaville et de Drummondville, favorisant la participation sociale des personnes ayant une DI ou un TSA âgées de 21 à 35 ans et qui ont un faible potentiel d'employabilité. Le projet, qui est en fonction depuis l'été 2018, a pour objectif de rejoindre au moins 40 % de la clientèle ciblée, grâce à une collaboration impliquant notamment les organismes communautaires, de même que les usagers et leurs proches.

Citation :

« Je suis vraiment très fier de pouvoir souligner le succès d'une initiative aussi porteuse, et ce, seulement un an après sa mise en place, ce qui témoigne de sa grande pertinence en regard du besoin réel auquel elle vient répondre. Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA doivent poursuivre le développement de leur plein potentiel une fois leur parcours scolaire terminé, après 21 ans. C'est pourquoi nous nous devons de leur fournir des services qui leur permettront de le faire grâce des activités de jour qui soient stimulantes et qui favorisent leur intégration au sein de la collectivité. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Le projet FORCES est une grande fierté pour notre région, et je tiens à féliciter les équipes du CIUSSS, et tout particulièrement celles du Centre-du-Québec, pour cette initiative novatrice. Un tel projet témoigne de l'esprit créatif des gens d'ici, de même que de leur réel désir d'offrir aux personnes ayant un TSA ou une DI et à leur famille les meilleurs outils possible pour s'épanouir au sein même de la communauté, de manière inclusive et participative. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Un an après sa création, ce projet a favorisé la participation de 56 % des usagers, et les différents partenaires ont manifesté une grande satisfaction.

Ce succès s'est également concrétisé par la réception du prix Jean Rochon, remis en juin dernier par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé.

Le projet pourrait s'étendre à d'autres territoires de l'établissement.

