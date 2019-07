Améliorer la mobilité de votre chien et de votre chat

Le contrôle du poids constitue un facteur important dans le traitement et la gestion de l'ostéoarthrite et de la maladie articulaire dégénérative. En raison d'une augmentation croissante de l'obésité dans nos populations d'animaux de compagnie, l'incidence de l'ostéoarthrite et de la maladie articulaire dégénérative est en hausse. Il est donc impératif que votre animal conserve un poids santé grâce à un régime alimentaire approprié contenant des acides gras oméga-3 et un programme d'exercice régulier.

Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont utilisés depuis plusieurs années pour traiter les chiens et les chats atteints d'ostéoarthrite et de la maladie articulaire dégénérative. Ces médicaments sont utiles, car ils contribuent à soulager la douleur tout en réduisant l'inflammation dans l'articulation. Votre vétérinaire peut discuter avec vous des risques et des avantages des anti-inflammatoires non stéroïdiens et déterminer s'il s'agit de la meilleure solution pour votre animal.

La gabapentine est un médicament qui a été largement utilisé pour soulager les douleurs neuropathiques et les comportements mésadaptés chez les humains depuis de nombreuses années. En raison de son innocuité et de son efficacité chez les humains et de certaines études publiées qui démontrent que cette thérapie peut s'avérer très utile dans le traitement de l'ostéoarthrite et de la maladie articulaire dégénérative chez les chiens et les chats, elle a été prescrite au cours des dernières années chez les animaux de compagnie. Bien qu'elle ait connu un certain succès dans le traitement de l'ostéoarthrite et de la maladie articulaire dégénérative chez les chiens et les chats, il est nécessaire à l'heure actuelle de réaliser d'autres études cliniques.

Il ne s'agit que de quelques exemples de certains des protocoles les plus courants disponibles pour le traitement de l'ostéoarthrite et de la maladie articulaire dégénérative chez nos animaux familiers. Récemment, certaines études ont été effectuées concernant l'utilisation d'anticorps monoclonaux pour traiter l'ostéoarthrite et la maladie articulaire dégénérative chez le chien et le chat. Les anticorps monoclonaux sont utilisés depuis plusieurs années chez l'humain pour traiter notamment l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et certains cancers. Il a été démontré qu'ils ne provoquent que très peu d'effets secondaires et qu'ils peuvent être utilisés à long terme. Le tout premier anticorps monoclonal pour les chiens a été produit il y a quelques années. Il est utilisé pour traiter la dermatite atopique canine, une affection dermatologique qui cause des démangeaisons (prurit). Comme les anticorps monoclonaux ont démontré d'excellents résultats, ils pourraient ouvrir la voie aux thérapies futures pour traiter les animaux de compagnie atteints d'ostéoarthrite ou de la maladie articulaire dégénérative.

SOURCE Institut canadien de la santé animale

Renseignements: Colleen McElwain, Institut canadien de la santé animale, (519) 763-7777