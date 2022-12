XIAMEN, Chine, 6 décembre 2022 /CNW/ - Milesight, un fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle (IA) des appareils, lance la série Occupancy & People Counting qui adopte des technologies de pointe en matière d'IA et de durée de trajet (DDT). En ciblant l'occupation du lieu de travail et le dénombrement des personnes, la série tire parti des technologies de l'Internet des objets pour générer des renseignements sur l'occupation en temps réel et des statistiques sur le flux de personnes, libérant ainsi l'utilisation potentielle des espaces.

Conversion des données en intelligence spatiale avec le capteur d'occupation du lieu de travail Milesight AI

Basé sur la technologie de l'IA, le capteur dénombre avec précision les personnes pour obtenir une image complète de la zone désignée. Grâce à LoRaWAN®, la transmission de données utiles de petite taille atténue les préoccupations en matière de protection de la vie privée pour une détection anonyme à 100 %. En obtenant des données exhaustives, le capteur forme un précieux réseau d'espaces d'information. Les données recueillies peuvent être converties en informations instantanément pour une utilisation optimale de l'espace.

Le capteur peut être appliqué partout en rapport avec l'espace. La valeur clé de la solution de Milesight VS121 est de transformer des données spatiales éparses et inaccessibles en informations pratiques, favorisant une meilleure utilisation et une gestion spatiale scientifique. Il peut s'appliquer aux lieux de travail, aux magasins de détail, aux centres commerciaux, aux supermarchés, aux salles de réunion, aux postes de travail et aux entrées.

Basé sur LoRaWAN ®

Jusqu'à 98 % de précision

Détection 100 % anonyme (conforme au règlement général sur la protection des données)

Grande zone de détection de 78 m 2

16 zones de détection personnalisées

Dénombrement bidirectionnel des personnes

Communication Milesight D2D

Configuration simple

Convertissez les chiffres en données pour la prise de décision grâce au capteur de dénombrement des personnes en DDT Milesight 3D

Grâce à la technologie DDT, le flux de personnes de la zone de surveillance est précisément dénombré avec une précision ultra-élevée de 99,5 % et une détection anonyme à 100 %. Le virage en U avancé évite les statistiques inutiles et redondantes pour une performance fiable. Consultez le rapport d'essai de précision pour savoir comment le capteur dénombre avec précision dans des scénarios d'application diversifiés>>

Il sert principalement aux lieux de commerce comme les magasins de détail, les centres commerciaux, les supermarchés, les bâtiments commerciaux et le transport en commun. De plus, il offre la possibilité d'une liaison intelligente des commandes comme les systèmes et les installations de CVCA. Pour la préoccupation concernant le comptage des personnes, il y a le capteur de dénombrement des personnes Milesight 3D. Les données recueillies constitueront une base de données opérationnelle pour favoriser une gestion intelligente et une prise de décisions éclairées.

Détection 100 % anonyme (conforme au règlement général sur la protection des données)

Précision ultra-élevée à 99,5 %

Détection intelligente par virage en U

Source lumineuse pour l'obscurité totale en DDT

Dénombrement bidirectionnel des personnes

Capacité de stockage local d'un million

Gestion conviviale sur DeviceHub

Pour tirer profit de l'occupation de l'espace et du nombre de personnes, cette série va briller pour offrir un avenir prometteur en matière d'utilisation de l'espace.

