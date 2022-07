VILLE DE PRINCETON, BC, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement de 821 460 $ pour la revitalisation de l'aréna de la ville de Princeton.

« L'aréna de Princeton a accueilli une variété d'événements sportifs locaux pour près d'un demi-siècle. Pour de nombreux résidents, comme c'est le cas dans de nombreuses autres communautés, l'aréna est au centre de leur vie. Ce projet de revitalisation améliorera le confort des usagers tout en réduisant les coûts de chauffage et de maintenance, ainsi qu'en créant des économies pour la municipalité et en encourageant encore plus de résidents à profiter de ces installations », a dit l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Cet aréna est depuis longtemps un site vibrant qui accueille les rassemblements, les événements et les activités récréatives de la communauté de Princeton. Les investissements verts dans l'aréna moderniseront l'immeuble et permettront une récupération des coûts afin de réorienter les dépenses dans d'autres projets communautaires. De plus, ils offriront des avantages écologiques et écoénergétiques à la communauté, lesquels illustrent une façon de plus pour les résidents d'être fiers de joindre l'économie verte », dit le maire Spencer Coyne.

Le financement permettra les améliorations des installations afin de les rendre plus écoénergétiques. Ces modernisations revitaliseront l'aréna vieillissant de Princeton et permettront de fournir un accès continu aux services récréatifs pour les membres de la communauté. Les mises à jour incluront l'amélioration de l'isolation et du toit, la technologie de nivellement de la glace et l'ajout de panneaux solaires. Une fois complétées, ces modernisations permettront de réduire la consommation énergétique des installations d'environ 38,7 % et les émissions de gaz à effet de serre de 37,4 tonnes annuellement. L'aréna revitalisé sera plus respectueux de l'environnement, avec des coûts réduits pour le chauffage, en plus d'être davantage à l'épreuve des changements climatiques.

Cet aréna bâti en 1974 est un endroit où les résidents et les visiteurs peuvent se rassembler, et inclut une patinoire, six vestiaires publics, des places assises pour 500 personnes, une mezzanine multiusage, des toilettes publiques, et une aire d'observation. L'aréna fournit une programmation tout au long de l'année pour le hockey, la crosse, la danse écossaise et le karaté. Il est aussi utilisé pour les rassemblements communautaires comme les salons professionnels, les réceptions de mariage et les services funéraires. Il s'agit d'une infrastructure vitale pour la communauté de Princeton en fournissant aux gens un espace pour socialiser et rester actif.

Faits saillants

Le gouvernement du Canada investit 821 460 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d'Infrastructure Canada.

Le programme BCVI fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada, prévoyant 1,5 milliard de dollars sur cinq ans afin de soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada.

Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre du programme BCVI par le processus de demandes traitées en continu pour les projets de rénovation de petite ou moyenne envergure dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 3 millions de dollars.

3 millions de dollars. Au moins dix pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones peuvent soumettre une demande dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sur le site Web d'Infrastructure Canada .

. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Ville de Princeton : Lyle Thomas, [email protected], 250-295-3135, Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]